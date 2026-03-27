«Ευρώπη και Βρετανία θα μας παρακαλάνε για ενέργεια» λέει Ρώσος αξιωματούχος

Η Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο χρειάζονται απεγνωσμένα την ενέργεια της Μόσχας καθώς η παγκόσμια προσφορά περιορίζεται, προειδοποίησε ο επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου, Κίριλ Ντμίτριεφ.

«Η Ρωσία σίγουρα θα λάβει πολλά αιτήματα από την Ευρώπη και τη Βρετανία… και θα αποφασίσει αν θα δώσει ή όχι», προέβλεψε ο Ντμίτριεφ σε συνάντηση της ένωσης βιομηχάνων και επιχειρηματιών της Ρωσίας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti. «Η πρόβλεψή μας είναι πολύ σαφής: η Ευρώπη και η Βρετανία θα είναι υπέρ των ρωσικών ενεργειακών πόρων», πρόσθεσε.

Ο Ντμίτριεφ, επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, δήλωσε ότι το πετρέλαιο θα μπορούσε να εκτοξευθεί στα 150-200 δολάρια το βαρέλι, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συγκλονίζει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, προειδοποιώντας για μια «σοβαρότερη ενεργειακή κρίση» που η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη να χειριστεί.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι η Δύση «αυτοκτόνησε» μειώνοντας την εξάρτησή της από τη ρωσική ενέργεια μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

Ο Ντμίτριεφ, ένας ολοένα και πιο ορατός οικονομικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου, ο οποίος έχει διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ για τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχει εντείνει τα μηνύματά του τις τελευταίες ημέρες, παρουσιάζοντας τη Ρωσία ως απαραίτητη για τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας καθώς η προσφορά περιορίζεται και υποστηρίζοντας ότι οι δυτικές κυρώσεις έχουν γυρίσει μπούμερανγκ.

Τα αισιόδοξα σχόλιά του έρχονται με την εκτόξευση των τιμών ενέργειας, καθώς ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν διαταράσσει τις ροές υγροποιημένου φυσικού αερίου και ωθεί το αργό πετρέλαιο προς τα 100 δολάρια το βαρέλι, πυροδοτώντας φόβους για ένα ευρύτερο οικονομικό σοκ.

Μέχρι στιγμής, οι Βρυξέλλες κρατούν τη γραμμή.

«Δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής στην εξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια», δήλωσε αυτή την εβδομάδα ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, επιμένοντας ότι το μπλοκ δεν πρέπει να εισάγει «ούτε ένα μόριο».

