Ξεκίνησε το blame game: Έξαλλος ο Βανς με Νετανιάχου που «πούλησε» στον Τραμπ έναν «εύκολο πόλεμο» – Για υπονόμευση μιλά αξιωματούχος

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς είχε μια τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, στην οποία επιχείρησε να πείσει τον ισραηλινό πρωθυπουργό να μην κάνει υπερβολικά αισιόδοξες προβλέψεις για τον πόλεμο στο Ιράν, αναφέρει το Axios.

Ο Βανς επέκρινε τον Νετανιάχου για τον ισχυρισμό του ότι η αλλαγή καθεστώτος της Τεχεράνης θα ήταν μια εύκολη υπόθεση, ανέφερε το μέσο ενημέρωσης.

«Πριν από τον πόλεμο, ο Μπίμπι το πούλησε στον πρόεδρο ως εύκολο, ότι η αλλαγή καθεστώτος ήταν πολύ πιο πιθανή από ό,τι ήταν στην πραγματικότητα. Και ο αντιπρόεδρος ήταν ξεκάθαρος για ορισμένες από αυτές τις δηλώσεις», είπε ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Μετά την κλήση, Αμερικανός αξιωματούχος ισχυρίστηκε στο μέσο ενημέρωσης ότι το Ισραήλ υπονομεύει τον Βανς, που ετοιμάζεται να αναλάβει την πιο σημαντική αποστολή της καριέρας του: να ηγηθεί των προσπαθειών των ΗΠΑ για τον τερματισμό ενός πολέμου, για τον οποίο εξαρχής είχε επιφυλάξεις. Ο Βανς, μακροχρόνιος αντίπαλος των ανοιχτών ξένων πολέμων, συμμετέχει στις συνομιλίες μαζί με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Βανς έχει ήδη πραγματοποιήσει πολλές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει συναντηθεί με συμμάχους του Κόλπου για να συζητήσουν τον πόλεμο και έχει συμμετάσχει σε έμμεσες επικοινωνίες με τους Ιρανούς.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος κατηγόρησε το Ισραήλ ότι βρίσκεται πίσω από τις αναφορές ότι το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί με τον Βανς, θεωρώντας τον πιο πρόθυμο να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

«Είναι μια ισραηλινή επιχείρηση εναντίον του JD», είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios. Το μέσο ενημέρωσης αναφέρει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για μια τέτοια επιχείρηση.

Το Axios παραθέτοντας έναν άλλο αξιωματούχο αναφέρει ότι ο Βανς είναι πολύ πιθανό να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν.

«Εάν οι Ιρανοί δεν μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία με τον Βανς, δεν θα πετύχουν συμφωνία. Είναι ο καλύτερος που μπορούν να βρουν», δήλωσε ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Διαβάστε επίσης:

