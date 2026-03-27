Στα πρόθυρα κατάρρευσης ο στρατός του Ισραήλ – Παρακαλάνε για εφέδρους, επίθεση της αντιπολίτευσης σε Νετανιάχου

Ο στρατός του Ισραήλ αρχίζει να καταρρέει, τουλάχιστον από δυνάμεις των στρατιωτών του, όπως ομολόγησε χθες ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, είπε στο συμβούλιο ασφαλείας πως «ο στρατός βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης» καθώς τόσο το Ιράν, όσο και ο Λίβανος αντιστέκονται και συνεχίζουν να απαντούν στα χτυπήματά τους.

«Υψώνω 10 κόκκινες σημαίες ενώπιόν σας», δήλωσε ο Εγιάλ Ζαμίρ χαρακτηριστικά στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας την Τετάρτη, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Είπε ότι δεν θα περάσει πολύς καιρός πριν ο στρατός δεν θα είναι σε θέση να εκτελέσει αποστολές ρουτίνας και πρότεινε την εισαγωγή «νόμων περί στρατολόγησης, περί εφεδρικής υπηρεσίας και περί επέκτασης της υποχρεωτικής θητείας».

Με δεδομένο πως στο Ισραήλ ακόμη η υπερορθόδοξη κοινότητα δεν κατατάσσεται στον στρατό, η κατάσταση γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη καθώς ξεμένουν από στρατιώτες κι ενώ έχουν ανοιχτά μέτωπα σε Ιράν, Λίβανο και Γάζα.

Η αποκάλυψη του Ζαμίρ έφερε και την οργισμένη επίθεση της αντιπολίτευσης κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι οδηγεί τον στρατό σε πόλεμο χωρίς σαφή στρατηγική και με ανεπαρκή αριθμό στρατιωτών.

Υποστήριξε ότι ο ισραηλινός στρατός έχει «φτάσει στα όριά του και τα έχει ξεπεράσει», προσθέτοντας πως «η κυβέρνηση αφήνει τον στρατό τραυματισμένο στο πεδίο της μάχης».

Όπως ανέφερε, η χώρα εμπλέκεται σε έναν «πολυμέτωπο πόλεμο χωρίς στρατηγική, χωρίς τα απαραίτητα μέσα και με πολύ λίγους στρατιώτες», επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι έφεδροι είναι «εξαντλημένοι και δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στις ανάγκες ασφάλειας».

Κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει στην υποχρεωτική στράτευση ανδρών από την υπερορθόδοξη κοινότητα των Χαρεντί.

