ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 10:20
27.03.2026 08:09

Ηλεία: Με κατάγματα στα πόδια και εγκαύματα νοσηλεύεται μωρό 10 μηνών – Έρευνα της ΕΛΑΣ για πιθανή κακοποίηση

credit: pixabay

Με κατάγματα και εγκαύματα μεταφέρθηκε ένα μωρό μόλις 10 μηνών από την Ηλεία στο νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, το βράδυ της Πέμπτης με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν αμέσως οι έρευνες για να διαπιστωθεί αν έχει πέσει θύμα κακοποίησης.

Το σοκαριστικό περιστατικό έγινε το βράδυ της Πέμπτης, όταν το μωρό μεταφέρθηκε επειγόντως από την Ηλεία στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

Τότε οι γιατροί διαπίστωσαν κατάγματα στα άκρα του και εγκαύματα στο κορμάκι του, εκτιμώντας πως δεν προκλήθηκαν από κάποιο ατύχημα αλλά μετά από άγρια κακοποίηση.

Οι γιατροί του νοσοκομείου κάλεσαν αμέσως την αστυνομία που ξεκίνησε σχετική έρευνα για να διαπιστωθεί αν το μωρό κακοποιούνταν.

Το μωράκι συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ενώ η κατάσταση της υγείας του παραμένει άγνωστη.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

