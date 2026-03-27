Η Σαουδική Αραβία προτρέπει τις ΗΠΑ να εντείνουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν – Εξετάζει εμπλοκή της στον πόλεμο

Η Σαουδική Αραβία προέτρεψε τις ΗΠΑ να εντείνουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν, επιβεβαίωσε μια πηγή των σαουδαραβικών μυστικών υπηρεσιών, ενώ εξετάζει την απόφαση για το αν θα συμμετάσχει άμεσα στον πόλεμο.

Η σαουδαραβική πηγή επιβεβαίωσε δημοσίευμα των New York Times που ανέφερε ότι ο de facto ηγέτης του βασιλείου, ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, προέτρεψε τον Ντόναλντ Τραμπ να μην διακόψει τον πόλεμό του εναντίον του Ιράν και ότι η αμερικανο-ισραηλινή εκστρατεία αντιπροσωπεύει μια «ιστορική ευκαιρία» για την αναμόρφωση της Μέσης Ανατολής.

Η πηγή των μυστικών υπηρεσιών ανέφερε ότι το Ριάντ δεν ζητά απλώς τη συνέχιση της στρατιωτικής εκστρατείας, αλλά την εντατικοποίησή της. Ο Τραμπ φάνηκε να επιβεβαίωσε την αναφορά σχετικά με τον ρόλο του πρίγκιπα διαδόχου, λέγοντας στους δημοσιογράφους την Τρίτη: «Ναι, είναι πολεμιστής. Πολεμά μαζί μας».

Δεν υπάρχουν αναφορές για ενεργή στρατιωτική εμπλοκή της Σαουδικής Αραβίας στον πόλεμο που διαρκεί σχεδόν τέσσερις εβδομάδες μέχρι στιγμής, αλλά ένας Σαουδάραβας πολιτικός αναλυτής δήλωσε ότι το βασίλειο είναι πιθανό να κάνει αυτό το βήμα εάν αποτύχουν οι ειρηνευτικές προσπάθειες με επικεφαλής το Πακιστάν.

«Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι η απόφαση του Ιράν», δήλωσε ο Mohammed Alhamed, Σαουδάραβας γεωπολιτικός αναλυτής. «Εάν το Ιράν εμπλακεί σοβαρά, υπάρχει ακόμα ένας δρόμος για τον περιορισμό της κλιμάκωσης. Εάν απορρίψει τους όρους και συνεχίσει τις επιθέσεις του, το όριο για τη δράση της Σαουδικής Αραβίας θα ξεπεραστεί».

Ο Alhamed πρόσθεσε ότι η Σαουδική Αραβία «δεν αντιδρά παρορμητικά». «Προετοιμάζει την αντίδρασή της και προετοιμάζεται για ένα σενάριο όπου η κλιμάκωση, εάν συμβεί, θα είναι σκόπιμη και αποφασιστική», είπε, προσθέτοντας ότι το Ριάντ «δεν πιέζει για πόλεμο».

«Προσπαθεί να αποφύγει να εμπλακεί σε αυτόν, διατηρώντας παράλληλα όλες τις επιλογές στο τραπέζι», είπε.

Η Σαουδική Αραβία δέχθηκε επίθεση από ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, στο πλαίσιο της απάντησης της Τεχεράνης στην αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου. Μια επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη πριν από μια εβδομάδα έπληξε ένα διυλιστήριο πετρελαίου στο Γιανμπού, στις ακτές της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η ικανότητα της Σαουδικής Αραβίας να μεταφέρει τις εξαγωγές πετρελαίου της μέσω αγωγών στην Ερυθρά Θάλασσα σημαίνει ότι δεν είναι τόσο ευάλωτη όσο οι γείτονές της στην τακτική του Ιράν να επιβάλλει σχεδόν ολοκληρωτικό αποκλεισμό στις αποστολές πετρελαιοφόρων που φεύγουν από τον Κόλπο μέσω του στενού του Ορμούζ. Η επίθεση στο Γιανμπού σηματοδότησε μια ιρανική προειδοποίηση ότι θα μπορούσε επίσης να απειλήσει αυτή την οικονομική ζωτική γραμμή.

Αυτή η απειλή θα πολλαπλασιαζόταν εάν οι σύμμαχοι του Ιράν στην Υεμένη, το κίνημα των Χούθι, ενταχθούν στον πόλεμο με το δικό τους πυραυλικό οπλοστάσιο.

«Πιστεύω ότι η Σαουδική Αραβία εξακολουθεί να διατηρεί προσεκτική ουδετερότητα στον πόλεμο Ιράν-Ισραήλ-ΗΠΑ», δήλωσε στο Agence France-Presse ο Χεσάμ Αλγκάναμ, Σαουδάραβας ειδικός στον τομέα της άμυνας. Αλλά πρόσθεσε: «Εάν οι Χούθι χτυπήσουν σαουδαραβικά περιουσιακά στοιχεία, το Ριάντ μπορεί να στραφεί προς την αμυντική υποστήριξη του συνασπισμού ή προς περιορισμένα αντίποινα».

Η Σαουδική Αραβία και το Ιράν, που διεκδικούν ηγετικούς ρόλους στον σουνιτικό και σιιτικό ισλαμικό κόσμο αντίστοιχα, είναι από καιρό περιφερειακοί αντίπαλοι. Σύμφωνα με ένα διαρρεύσαν τηλεγράφημα του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, ο θείος του πρίγκιπα διαδόχου, βασιλιάς Αμπντουλάχ, προέτρεψε τον αμερικανικό στρατό το 2008 να «κόψει το κεφάλι του φιδιού», μια αναφορά στο θεοκρατικό καθεστώς στην Τεχεράνη.

Ο Χαλίντ Αλτζαμπρί, ένας Σαουδάραβας εξόριστος σχολιαστής, δήλωσε ότι τα τελευταία χρόνια η προτίμηση του βασιλείου ήταν μια διαπραγματευμένη λύση στην αντιπαράθεση για τα πυρηνικά και πυραυλικά προγράμματα του Ιράν. Ωστόσο, ο Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξαπέλυσαν την κοινή επίθεση εν μέσω συνομιλιών που επικεντρώνονταν στα πυρηνικά όρια.

«Σε αυτό το σενάριο, όταν ο πόλεμος συμβεί ούτως ή άλλως και η κλιμάκωση συμβεί ούτως ή άλλως, ένα μερικώς υποβαθμισμένο Ιράν, ένα τραυματισμένο λιοντάρι, θα ήταν πιο απρόβλεπτο και πιο επικίνδυνο. Η πολιτική ήταν να μην ξεκινήσεις τον πόλεμο, αλλά αν τον ξεκινήσεις, να τελειώσεις τη δουλειά», δήλωσε ο Αλτζαμπρί, ένας καρδιολόγος με έδρα τις ΗΠΑ, γιος του Σάαντ Αλ Τζαμπρί, πρώην αρχηγού ασφαλείας της Σαουδικής Αραβίας που υπηρέτησε ως σύνδεσμος πληροφοριών με την Ουάσινγκτον μέχρι που έπεσε σε δυσμένεια του πρίγκιπα Μοχάμεντ το 2015.

Ο πρίγκιπας διάδοχος εδραίωσε την εξουσία του καλλιεργώντας μια στενή σχέση με τον Τραμπ, αλλά τώρα θα πρέπει να επανεξετάσει την εξάρτηση της Σαουδικής Αραβίας από τις ΗΠΑ για την ασφάλειά της, υποστηρίζουν οι παρατηρητές.

«Ο MBS [Mohammed bin Salman] έχασε το στοίχημα σε όλες τις επενδύσεις του τα τελευταία χρόνια», δήλωσε η Ellie Geranmayeh, ανώτερη πολιτική συνεργάτιδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων. «Επένδυσε οικονομικά στον Τραμπ και την οικογένεια του Τραμπ, στην εταιρεία του και στον Λευκό Οίκο του, αλλά στο τέλος της ημέρας οι απόψεις των Σαουδαράβων και ολόκληρου του Κόλπου έχουν παραγκωνιστεί από τις επιθυμίες του Μπενιαμίν Νετανιάχου».

Ο πρίγκιπας Μοχάμεντ είχε αρχίσει να επαναπροσδιορίζει τη θέση του μετά από μια πυραυλική επίθεση σε μια σαουδαραβική πετρελαϊκή εγκατάσταση το 2019, για την οποία το Ριάντ κατηγόρησε το Ιράν. Οι ΗΠΑ, υπό την πρώτη προεδρία Τραμπ, προσέφεραν λεκτική υποστήριξη, αλλά δεν πραγματοποίησαν τα αντίποινα που απαιτούσαν οι Σαουδάραβες.

Πηγή: Pixabay

Τέσσερα χρόνια αργότερα, η Σαουδική Αραβία προσπάθησε να υπογράψει μια αιφνιδιαστική συμφωνία με το Ιράν για την αποκατάσταση των αμοιβαίων διπλωματικών σχέσεων, σε μια συμφωνία που μεσολάβησε η Κίνα.

«Αφού οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να τους υπερασπιστούν, οι Σαουδάραβες στράφηκαν προς το να αγκαλιάσουν στενά το Ιράν, με την ελπίδα ότι δεν θα επιτίθετο εναντίον τους σε μια σύγκρουση», δήλωσε ο Geranmayeh. «Τώρα που ο πόλεμος έχει ξεκινήσει και ο MBS έχασε το στοίχημα ότι το Ιράν δεν θα ανταπέδιδε, φέρεται να έχει προτρέψει τις ΗΠΑ να τερματίσουν την ιρανική απειλή μια για πάντα. Έτσι, η Σαουδική Αραβία αντιμετωπίζει τώρα τη σύγχυση για το αν πρέπει να εμπλακεί περισσότερο».

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν δει τις εξαγωγές πετρελαίου τους να μπλοκάρονται πλήρως και έχουν ζητήσει ανοιχτά μια αποφασιστική στρατιωτική ήττα του Ιράν. Ο πρέσβης των ΗΑΕ στην Ουάσινγκτον, Yousef Al Otaiba, έγραψε στην Wall Street Journal την Τετάρτη: «Μια απλή εκεχειρία δεν είναι αρκετή. Χρειαζόμαστε ένα οριστικό αποτέλεσμα που να αντιμετωπίζει το πλήρες φάσμα των απειλών του Ιράν».

Η Σαουδική Αραβία, με την επιλογή της Ερυθράς Θάλασσας, έχει ακόμα κάτι να χάσει και δεν έχει ζητήσει ανοιχτά περισσότερους βομβαρδισμούς. Η ενεργή στρατιωτική συμμετοχή της θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πιο τιμωρητική ιρανική απάντηση που θα στοχεύει τον αγωγό πετρελαίου της στην Ερυθρά Θάλασσα, πιθανώς σε συνεργασία με τους Χούθι.

«Μόλις σταματήσουν να πέφτουν οι βόμβες, θα υπάρξει κάποια βαθιά σκέψη στο Ριάντ», είπε ο Γκερανμάγιε. «Δεν πρόκειται για το να απωθήσουμε τις ΗΠΑ, αλλά για το να έχουμε περισσότερες επιλογές».

Διαβάστε επίσης:

Σταδιακός αφοπλισμός της Χαμάς σε 8 μήνες και καταστροφή των τούνελ στο σχέδιο του «Συμβουλίου της Ειρήνης»

Ουκρανία: Τελειώνουν τα χρήματα στο Κίεβο – Αντέχει μόνο για δύο μήνες

Αραγτσί: «Αντιμετωπίζουμε έναν παράνομο πόλεμο που επιβλήθηκε από δύο εκφοβιστικά καθεστώτα με πυρηνικά όπλα»