Αραγτσί: «Αντιμετωπίζουμε έναν παράνομο πόλεμο που επιβλήθηκε από δύο εκφοβιστικά καθεστώτα με πυρηνικά όπλα»

«Το Ιράν αντιμετωπίζει έναν παράνομο πόλεμο που επιβλήθηκε από δύο εκφοβιστικά καθεστώτα με πυρηνικά όπλα – τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ», τόνισε ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, μιλώντας σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, που συγκλήθηκε από το Ιράν, την Κίνα και την Κούβα σχετικά με την ισραηλινο-αμερικανική επίθεση σε ένα σχολείο στη Μιναμπ, η οποία σκότωσε 175 παιδιά και δασκάλους.

«Αυτός ο πόλεμος επιθετικότητας είναι κατάφωρα αδικαιολόγητος και βίαιος», σχολίασε κατά την τοποθέτησή του, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Όπως υποστήριξε, «ξεκίνησαν αυτή την επιθετικότητα στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονταν σε διπλωματική διαδικασία για την επίλυση των υποτιθέμενων ανησυχιών των Αμερικανών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν».

«Οι δύο χώρες πρόδωσαν τη διπλωματία για δεύτερη φορά μέσα σε εννέα μήνες, τινάζοντας στον αέρα το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε.

Επιπλέον, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο δημοτικό σχολείο θηλέων Σατζάρε Ταϊέμπε στην πόλη Μιναμπ.

«Μεταξύ των πιο φρικτών εκδηλώσεων αυτής της επιθετικότητας ήταν η μεθοδευμένη, σταδιακή επίθεση στο Σατζαρέχ Ταϊγέμπεχ, ένα δημοτικό σχολείο θηλέων στην πόλη Μιναμπ, στο νότιο Ιράν, όπου περισσότεροι από 175 μαθητές και δάσκαλοι σφαγιάστηκαν εν ψυχρώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

