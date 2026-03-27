Απρόσμενο φλερτ Τραμπ on air σε παρουσιάστρια του Fox News – Η συνέντευξη που προκάλεσε αμηχανία (Video)

Αμήχανες στιγμές έλαβαν χώρα στο στούντιο του Fox News, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεφωνική του παρέμβαση με αντικείμενο τον πόλεμο στο Ιράν, ξέφυγε από το θέμα και προχώρησε σε ανοιχτό φλερτ προς την 53χρονη παρουσιάστρια Ντάνα Περίνο.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής «The Five Show» του Fox News, η οποία στο παρελθόν είχε διατελέσει εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου επί προεδρίας Τζορτζ Μπους τζούνιορ, επιχείρησε να στρέψει τη συζήτηση στις εξελίξεις στο Ιράν, ρωτώντας τον αν γνωρίζει την κατάσταση που βιώνει ο λαός της χώρας. «Έχετε κάποια εικόνα για το πώς τα πάνε; Έχουν πόσιμο νερό; Έχουν τροφή; Είναι συγκλονιστικό», είπε η Περίνο.

Ωστόσο, ο Τραμπ αιφνιδίασε αλλάζοντας εντελώς κατεύθυνση: «Ναι, αλλά προηγουμένως, θυμάσαι που είχαμε δειπνήσει πριν πολλά χρόνια στον Trump Tower, όταν ήταν ακόμη ολοκαίνουργιο κτίριο;» ρώτησε.

“Do you remember when we had lunch years ago in the base of Trump Tower when it was a brand-new building?”



US President Donald Trump appears to flirt with Fox News host after being asked about the situation of Iranians. pic.twitter.com/LSjNTR0yQL — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 27, 2026

Η παρουσιάστρια απάντησε: «Ναι, πολλά χρόνια πριν», χωρίς να αναμένει τη συνέχεια. Τότε ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε με εμφανώς προσωπικό τόνο: «Δεν έχεις αλλάξει. Δεν επιτρέπεται να το πω αυτό. Είναι το τέλος της πολιτικής μου καριέρας, αλλά ίσως να είσαι ακόμα πιο όμορφη, εντάξει; Οπότε, δεν ξέρω τι κάνεις».

Εμφανώς αμήχανη, η Περίνο προσπάθησε να αποφορτίσει την κατάσταση, αποδίδοντας το σχόλιο στην ομάδα μαλλιών και μακιγιάζ του καναλιού. Παρά την αντίδρασή της, ο Τραμπ επέμεινε στο ίδιο ύφος, σχολιάζοντας: «Δεν θα το πω αυτό, γιατί θα σημάνει το τέλος της πολιτικής μου καριέρας. Δεν επιτρέπεται πια να λες ότι μια γυναίκα είναι όμορφη», ενώ απευθυνόμενος στον επίσης παρουσιαστή Τζέσι Γουάτερς, πρόσθεσε: «Το ξέρεις αυτό, Τζέσι. Πρέπει να είσαι προσεκτικός».

«Τα πήγα πολύ καλά με το gay vote»

Στο ίδιο, ασυνήθιστο κλίμα της συνέντευξης, ο Τραμπ προχώρησε και σε ισχυρισμούς για το Ιράν, λέγοντας ότι ενημερώθηκε από τη CIA πως ο νέος ανώτατος ηγέτης της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι ομοφυλόφιλος. «Και άλλοι πολλοί το λένε» ανέφερε, σημειώνοντας ότι αυτό «τον φέρνει σε δύσκολη θέση» στο εσωτερικό της χώρας, όπου η ομοφυλοφιλία τιμωρείται αυστηρά.

"Did the CIA tell you that Ayatollah Jr. is gay?"@POTUS: "They did say that… I think a lot of people are saying that — which puts him off to a bad start in that particular country." pic.twitter.com/Gd5miHN6vQ March 26, 2026

Κλείνοντας, ο Τραμπ υποστήριξε ότι απολαμβάνει στήριξη και από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, υπογραμμίζοντας τις επιδόσεις του στο λεγόμενο «gay vote». Σχολιάζοντας τη στάση ακτιβιστικών ομάδων υπέρ της Παλαιστίνης, επεσήμανε την αντίφαση που, κατά τον ίδιο, υπάρχει σε σχέση με τις συνθήκες που επικρατούν σε ορισμένες χώρες της Μέσης Ανατολής. «Όταν βλέπω “Gays for Palestine”, αλλά εκεί σκοτώνουν τους γκέι – τους εκτελούν αμέσως. Τους ρίχνουν από κτίρια», ανέφερε.

Συνεχίζοντας στο ίδιο θέμα, τόνισε: «Νομίζω ότι τα πήγα πολύ καλά με το gay vote. Κανένας Ρεπουμπλικανός δεν έχει πάρει το ποσοστό που πήρα εγώ και είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό. Ίσως επειδή είμαι από τη Νέα Υόρκη, δεν ξέρω». Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη χρήση του τραγουδιού «YMCA» των Village People στις προεκλογικές του εμφανίσεις, λέγοντας: «Έπαιζα τον λεγόμενο “εθνικό ύμνο των γκέι” ως μουσική εξόδου στις συγκεντρώσεις μου και νομίζω ότι αυτό βοήθησε».

