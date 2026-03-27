Οργισμένοι οι Ρεπουμπλικανοί με τον Τραμπ για το Ιράν – Λένε ότι τους εξαπάτησε

Ο πόλεμος στο Ιράν φέρνει πονοκεφάλους και εντός των τειχών για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, σε κλειστή ενημέρωση που έγινε από τον Αμερικανό πρόεδρο, ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί έφυγαν με όσα άκουσαν, ειδικά για το σχέδιο χερσαίας επέμβασης στην περιοχή.

Σύμφωνα μάλιστα με την Daily Mail, ορισμένοι έφυγαν φανερά εκνευρισμένοι, θεωρώντας πως ο Τραμπ τους κρύβει τις πραγματικές του προθέσεις για τον πόλεμο και τους εξαπατά.

Η συνάντηση έγινε την Τετάρτη με αξιωματούχους του Πενταγώνου και την Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Νάνσι Μέις αποχώρησε νωρίς από την ενημέρωση και έκανε μάλιστα και ανάρτηση δείχνοντας φανερά το πόσο προβληματισμένη είναι με τις κινήσεις της κυβέρνησης Τραμπ.

Είπε μάλιστα πως οι βουλευτές «παραπλανήθηκαν» από τον Αμερικανό πρόεδρο.

The justifications presented to the American public for the war in Iran were not the same military objectives we were briefed on today in the House Armed Services Committee. This gap is deeply troubling. The longer this war continues, the faster it will lose the support of… — Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) March 25, 2026

Just walked out of a House Armed Services briefing on Iran. Let me repeat: I will not support troops on the ground in Iran, even more so after this briefing. March 25, 2026

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων, Μάικ Ρότζερς, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανήσυχος, τονίζοντας ότι το Κογκρέσο δεν λαμβάνει επαρκείς απαντήσεις για την πορεία του πολέμου.

Σύμφωνα με πηγή της Daily Mail οι στρατιωτικοί στόχοι που παρουσιάστηκαν στους βουλευτές διαφέρουν από εκείνους που ανακοινώνει δημόσια ο Λευκός Οίκος. Μάλιστα, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν παρουσιάστηκε καν ως άμεσος στρατιωτικός στόχος. Ο Λευκός Οίκος, ωστόσο, διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες.

Στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα δείχνουν ιδιαίτερα προβληματισμένοι καθώς έχει αυξηθεί κατακόρυφα το κόστος του πολέμου και μπορεί να ξεπεράσει τα 200 δισεκ. δολάρια, το ένα πέμπτο του προϋπολογισμού του κράτους.

Διαβάστε επίσης:

Φρουροί της Επανάστασης: «Απροσπέλαστο το Στενό του Ορμούζ» – Χτυπήματα σε λιμάνια του Κουβέιτ και εγκατάσταση παραγωγής ιρανικών πυραύλων – Όλες οι εξελίξεις

Η Μόσχα χαρακτηρίζει «εχθρική» την απόφαση της Βρετανίας για νηοψίες σε πλοία ρωσικών συμφερόντων

Τραμπ στην εκδήλωση για την 25η Μαρτίου: «Λατρεύω την ελληνική αρχιτεκτονική, αλλά περισσότερο τους Έλληνες» – Αναφορές σε Σπαρτιάτες, Σωκράτη και Αριστοτέλη (Video)



