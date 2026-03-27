Ο Τραμπ το παραδέχθηκε: Η CIA μου είπε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι γκέι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) τον είχε ενημερώσει ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ήταν ομοφυλόφιλος.

Δημοσίευμα στην New York Post είχε ισχυριστεί νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι ο Τραμπ έμεινε «έκπληκτος» έμαθε ότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες έδειχναν ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μπορεί να είναι ομοφυλόφιλος και ότι ο πατέρας του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, φοβόταν την καταλληλότητά του να κυβερνήσει το Ιράν για αυτόν τον λόγο.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Fox News, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν η CIA του είπε αν ο νέος ανώτατος ηγέτης ήταν ομοφυλόφιλος. «Λοιπόν, το είπαν αυτό, αλλά δεν ξέρω αν ήταν μόνο αυτοί. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι το λένε αυτό, κάτι που τον κάνει να ξεκινάει άσχημα σε αυτή τη συγκεκριμένη χώρα», απάντησε, καθώς η ομοφυλοφιλία τιμωρείται με θάνατο στο Ιράν.

Η Post είχε αναφέρει ότι ο Τραμπ «γέλασε δυνατά» όταν ενημερώθηκε για το ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ήταν ομοφυλόφιλος. Και άλλοι στην αίθουσα το βρήκαν «ξεκαρδιστικό» και συμμετείχαν στην αντίδραση του Τραμπ, ανέφερε η Post, επικαλούμενη πηγές. Ένας ανώτερος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών «δεν έχει σταματήσει να γελάει γι’ αυτό εδώ και μέρες», ανέφερε το ρεπορτάζ.

Ο Τραμπ έχει επίσης αμφισβητήσει στο παρελθόν αν ο 56χρονος ηγέτης του Ιράν είναι ζωντανός. «Δεν ξέρω αν είναι καν ζωντανός. Μέχρι στιγμής, κανείς δεν έχει καταφέρει να τον δείξει», δήλωσε ο Τραμπ σε ένα ειδησεογραφικό κανάλι στις 14 Μαρτίου. «Ακούω ότι δεν είναι ζωντανός, και αν είναι, θα πρέπει να κάνει κάτι πολύ έξυπνο για τη χώρα του, και αυτό είναι να παραδεχθεί την ήττα του», πρόσθεσε, αλλά χαρακτήρισε την είδηση ​​του θανάτου του «φήμη».

Νωρίτερα είχε πει ότι πιστεύει ότι ο Χαμενεΐ είναι ζωντανός αλλά «κατεστραμμένος». «Νομίζω ότι πιθανότατα είναι ζωντανός. Νομίζω ότι είναι τραυματισμένος, αλλά νομίζω ότι πιθανότατα είναι ζωντανός με κάποια μορφή, ξέρετε», δήλωσε στο Fox News.

