Νεπάλ: Ορκίστηκε πρωθυπουργός ο 35χρονος ράπερ Μπαλέντρα Σαχ

Ο Μπαλέντρα Σαχ, πρώην ράπερ που στράφηκε στην πολιτική, ορκίστηκε πρωθυπουργός του Νεπάλ σε ηλικία 35 ετών, αναλαμβάνοντας την πρόκληση να αποκαταστήσει την πολιτική σταθερότητα και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας σε μια χώρα που αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα διακυβέρνησης και ανάπτυξης.

Η άνοδός του στην εξουσία σηματοδοτεί μια νέα εποχή, καθώς το κεντρώο Ανεξάρτητο Εθνικό Κόμμα (RSP), που ίδρυσε μόλις πριν από τρία χρόνια, πέτυχε σαρωτική νίκη στις εκλογές της 5ης Μαρτίου, εξασφαλίζοντας 182 από τις 275 έδρες του κοινοβουλίου.

Η εκλογική αυτή επικράτηση ήρθε λίγους μήνες μετά τις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που οργανώθηκαν κυρίως από νέους, ως αντίδραση στη διαφθορά και την ανεργία. Οι κινητοποιήσεις αυτές κορυφώθηκαν τον Σεπτέμβριο, με τραγικό απολογισμό 76 νεκρούς, αναδεικνύοντας την έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια.

Ο Σαχ, πρώην δήμαρχος της Κατμαντού, είναι ο νεότερος πρωθυπουργός των τελευταίων δεκαετιών και ο πρώτος που προέρχεται από την κοινότητα των Μαντέσι, των κατοίκων των νότιων πεδινών περιοχών της χώρας. Η ορκωμοσία του πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο παρουσία αξιωματούχων και διπλωματών.

Μία από τις πρώτες προκλήσεις της κυβέρνησής του είναι η εφαρμογή των συστάσεων επιτροπής που διερεύνησε τη βία κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Η έκθεση ζητά την απόδοση ευθυνών, ακόμη και σε υψηλόβαθμα πολιτικά πρόσωπα, ανταποκρινόμενη στο αίτημα των οικογενειών των θυμάτων για δικαιοσύνη.

Το Νεπάλ, με πληθυσμό περίπου 30 εκατομμυρίων, αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα: περίπου το 20% των πολιτών ζει σε συνθήκες φτώχειας, ενώ χιλιάδες εγκαταλείπουν καθημερινά τη χώρα αναζητώντας εργασία στο εξωτερικό. Παράλληλα, η πολιτική αστάθεια παραμένει διαχρονικό πρόβλημα, καθώς από το 1990 έχουν σχηματιστεί 32 κυβερνήσεις χωρίς καμία να ολοκληρώσει πλήρη θητεία.

