Ταϊλάνδη: Ουρές στα πρατήρια καυσίμων – Με τα μπιτόνια ανά χείρας οι πολίτες, καθώς οι τιμές εκτοξεύονται (Video)

Η κατάσταση στα πρατήρια καυσίμων της Ταϊλάνδης γίνεται όλο και πιο δύσκολη, με χιλιάδες οδηγούς να σχηματίζουν μεγάλες ουρές για να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους και τα μπιτόνια τους, λίγο πριν τεθεί σε εφαρμογή σημαντική αύξηση στις τιμές λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν.

Μετά τα περιστατικά στην Ινδία, όπου οδηγοί έφτασαν στο σημείο ακόμη και να… παίξουν ξύλο για ένα μπιτόνι βενζίνης, και στην Ταϊλάνδη παρατηρείται έντονη κινητικότητα στα πρατήρια. Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media καταγράφουν πολίτες με δύο ή τρία μπιτόνια ανά χείρας, να περιμένουν για ώρες στις ουρές, προσπαθώντας να προμηθευτούν καύσιμα.

Η κυβέρνηση της χώρας ανακοίνωσε αύξηση 6 μπατ ανά λίτρο (περίπου 16 λεπτά του ευρώ), μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών, προκαλώντας μεγάλες ουρές αυτοκινήτων και μοτοσικλετών στα πρατήρεια, καθώς συνεχίζεται η άνοδος των τιμών καυσίμων.

«Έμεινα άναυδος με την αύξηση των 6 μπατ», δήλωσε ένας κάτοικος που περίμενε στην ουρά. «Καταλαβαίνουμε τη διεθνή κατάσταση, αλλά θα θέλαμε οι αυξήσεις να γίνονται πιο σταδιακά», πρόσθεσε.

Η απόφαση για την αύξηση ελήφθη λόγω της «επείγουσας ανάγκης» να διατηρηθεί η ρευστότητα του κρατικού ταμείου καυσίμων, ενώ οι διεθνείς τιμές εκτοξεύονται λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Fuel crisis sparks panic buying at petrol stations in Thailand pic.twitter.com/UGQ1ObL9QH March 27, 2026

Η ανησυχία είναι έντονη στον κλάδο των μεταφορών και στους διανομείς. «Τα έσοδά μας δεν αυξάνονται μαζί με την τιμή των καυσίμων», τόνισε ένας οδηγός, προειδοποιώντας ότι αρκετοί ίσως αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το επάγγελμα.

Η ανατίμηση των καυσίμων συνδέεται άμεσα με τις διεθνείς αγορές, όπου οι τιμές του ντίζελ έχουν εκτοξευθεί μέσα σε λίγες ημέρες. Οι Αρχές προειδοποιούν ότι η διατήρηση χαμηλών τιμών θα οδηγούσε σε λαθρεμπόριο και εσκεμμένες ελλείψεις.

Διαδηλώσεις για τις τιμές των καυσίμων στις Φιλιππίνες

Στις Φιλιππίνες, η κρίση παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις, με εκατοντάδες πολίτες να βγαίνουν στους δρόμους της Μανίλα για να διαμαρτυρηθούν για το αυξανόμενο κόστος των καυσίμων. Οι κινητοποιήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο πανεθνικής απεργίας των εργαζομένων στις μεταφορές, καθώς οι τιμές βενζίνης και ντίζελ έχουν υπερδιπλασιαστεί από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Στο επίκεντρο της παγκόσμιας ενεργειακής αναταραχής βρίσκεται το Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου.

Ο αυστηρότερος έλεγχος του Στενού από το Ιράν έχει περιορίσει τη διέλευση, προκαλώντας σοκ στην προσφορά καυσίμων που πλήττει κυρίως την Ασία.

