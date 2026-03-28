Ο Τραμπ αποκαλεί το Στενό του Ορμούζ «Στενό του Τραμπ»: «Συγγνώμη, τρομερό λάθος»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο Στενό του Ορμούζ ως «Στενό του Τραμπ» κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο επενδυτικό φόρουμ του «Future Investment Initiative Institute» στο Μαϊάμι Μπιτς της Φλόριντα.

«Πρέπει να το ανοίξουν, πρέπει να ανοίξουν το Στενό του Τραμπ. Εννοώ του Ορμούζ», είπε στο πλήθος.

«Συγγνώμη, λυπάμαι πολύ. Τόσο τρομερό λάθος», είπε αστειευόμενος στη συνέχεια. «Οι ειδήσεις θα πουν ‘το είπε κατά λάθος’. Όχι, δεν υπάρχουν λάθη με εμένα. Όχι πολλά», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Trump on Iran:



They have to open up the Strait of Trump, I mean Hormuz… the fake news will say that I said it accidentally.



— Clash Report (@clashreport) March 27, 2026

Ταυτόχρονα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν επέτρεψε στα πετρελαιοφόρα να διέλθουν από το Στενό του Ορμούζ προκειμένου να «διορθώσει την εσφαλμένη δήλωσή του» ότι η χώρα αρνήθηκε ότι συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις.

«Διαπραγματεύονται. Παρακαλούν να κάνουν μια συμφωνία. Αποδείχθηκε ότι είχα δίκιο. Διαπραγματεύονταν, κάτι που παραδέχτηκαν δύο ημέρες αργότερα, και για να διορθώσουν την εσφαλμένη δήλωσή τους είπαν ότι θα επιτρέψουμε σε οκτώ πλοία να περάσουν το Στενό του Ορμούζ», είπε. «Και μετά είπαν ότι θα προσθέσουμε άλλα δύο».

"They're begging to make a deal."



U.S. President Donald Trump says Iran has sent ten oil ships in negotiations over the Strait of Hormuz – which he calls the 'Strait of Trump'.https://t.co/33Rme8p40f



— Sky News (@SkyNews) March 27, 2026

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να έχουν «άλλους 3.554» στόχους που πρέπει να χτυπήσουν στο Ιράν.

«Αυτό θα γίνει αρκετά γρήγορα», είπε ο Τραμπ.

Ισχυρίστηκε ότι το Ιράν ήταν κάποτε μια ισχυρή χώρα, αλλά «δεν είναι πια ισχυρή».

«Για 47 χρόνια το Ιράν ήταν γνωστό ως ο νταής της Μέσης Ανατολής, αλλά δεν είναι πια – τώρα υποχωρεί», δήλωσε χαρακτηριστικά στο πλαίσιο του συνεδρίου Future Investment Initiative στο Μαϊάμι.

«Απόψε είμαστε πιο κοντά από ποτέ στην εμφάνιση μιας Μέσης Ανατολής που επιτέλους θα είναι ελεύθερη από τον ιρανικό τρόμο, την επιθετικότητα και την πυρηνική εκβίαση», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης ορισμένες από τις πλέον συχνά επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του – ότι ο αμερικανικός στρατός είναι ο πιο ισχυρός στον κόσμο, ότι το Ιράν θα είχε χρησιμοποιήσει πυρηνικό όπλο αν το είχε αναπτύξει, και ότι ο ιρανικός στρατός έχει «καταστραφεί».

«Δεν έχουν ξαναδεί κάτι παρόμοιο», πρόσθεσε.

