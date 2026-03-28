ΣΑΒΒΑΤΟ 28.03.2026 01:38
28.03.2026 00:57

Τραμπ: «Διαπραγματευόμαστε, αλλά πρέπει να ανοίξει το Ορμούζ» – Επίθεση στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ – Ένας νεκρός στο Ισραήλ από ιρανικό πλήγμα – Όλες οι εξελίξεις

28.03.2026 00:57
isrtail iran pyravloi – new

Δίχως τέλος συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σχεδόν ένα μήνα μετά την έναρξη των συγκρούσεων. Παράταση 10 ημερών στο τελεσίγραφο Τραμπ, ενώ φαίνεται να εξετάζει την αποστολή άλλων 10.000 μελών των χερσαίων δυνάμεων στην περιοχή, ωστόσο ανυποχώρητο παραμένει το Ιράν, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά Τεχεράνη και Βηρυτό. Με πυραυλικές επιθέσεις στοχοποιώντας στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους σε χώρες του Κόλπου, απαντά η Τεχεράνη.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται στο παρασκήνιο ένα σκληρό διπλωματικό παζάρι, καθώς μετά τις φερόμενες έμμεσεις διαπραγματεύσεις, σχεδιάζοβνται απευθείας συνομιλίες σύντομα στο Πακιστάν, χωρίς ωστόσο να λείπουν οι απειλές και από τις δύο πλευρές.

Η Τεχεράνη έχει απαντήσει στην αμερικανικη πρόταση για εκεχειρία, την οποία χαρακτηρίζει «μονόπλευρη και άδικη», με 5 όρους, ενώ προειδοποιεί την Ουάσινγκτον ότι περισσότεροι από ένα εκατομμύριο μαχητές είναι έτοιμοι για ενδεχόμενη χερσαία επίθεση.

Εντωμεταξύ, οι Φρουροί της Επανάστασης εξέδωσαν προειδοποίηση προς βιομηχανικές επιχειρήσεις – που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ – στην περιοχή να εκκενώσουν τους χώρους εργασίας, μετά τη στοχοποίηση πυρηνικών αντιδραστήρων από τις αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να διαπιστώσουν με βεβαιότητα μόνο ότι έχουν καταστρέψει περίπου το ένα τρίτο του τεράστιου πυραυλικού οπλοστασίου του Ιράν, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται πέντε άτομα από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Live οι εξελίξεις:

google_news_icon

isrtail iran pyravloi – new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Διαπραγματευόμαστε, αλλά πρέπει να ανοίξει το Ορμούζ» – Επίθεση στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ – Ένας νεκρός στο Ισραήλ από ιρανικό πλήγμα – Όλες οι εξελίξεις

trump 55430 new
Tomahawk
LIMENIKO
at omonoias elas
syntaxiouxoi_new
zeibegkiko new
ANT1+ PLATFORM
gaza_israel_idf_1010_1920-1080_new
syntagi_1
ΣΑΒΒΑΤΟ 28.03.2026 01:34
isrtail iran pyravloi – new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Διαπραγματευόμαστε, αλλά πρέπει να ανοίξει το Ορμούζ» – Επίθεση στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ – Ένας νεκρός στο Ισραήλ από ιρανικό πλήγμα – Όλες οι εξελίξεις

trump 55430 new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αποκαλεί το Στενό του Ορμούζ «Στενό του Τραμπ»: «Συγγνώμη, τρομερό λάθος»

Tomahawk
ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Πάνω από 850 Tomahawk έριξαν οι ΗΠΑ κατά του Ιράν – Εξαντλούνται τα αποθέματα

