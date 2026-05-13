Ουκρανικό drone στη Λευκάδα: Τα δύο σενάρια και η κόντρα της Αθήνας με το Κίεβο

Πολλαπλές παρενέργειες στις σχέσεις Αθήνας – Κιέβου, αλλά και υποβόσκουσες εντάσεις μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας αποκάλυψε ο εντοπισμός θαλάσσιου drone με εκρηκτικά στη Λευκάδα.

Την ώρα που οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις επιβλέπουν την έρευνα και συντάσσουν σχετική έκθεση, το Politico αναφέρει ότι τα δύο βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι είτε ότι το drone ρίχτηκε στην περιοχή από εμπορικό πλοίο, είτε ότι ξεκίνησε από ουκρανική βάση στη Μισράτα, στη δυτική Λιβύη, σύμφωνα με Έλληνες αξιωματούχους. Υπενθυμίζεται, δε, ότι τον περασμένο Μάρτιο, ένα πλοίο που ανήκε σε ελληνική εταιρεία χτυπήθηκε από ουκρανικό drone ανοικτά των ακτών του Νοβοροσίσκ, όπου φορτωνόταν ρωσικό πετρέλαιο.

Οι δύο εκδοχές

«Υποτίθεται ότι αυτή η επίθεση [….] σχετίζεται ίσως με τις αποφάσεις που ελήφθησαν για να επιτραπεί εν μέρει η μεταφορά ρωσικού πετρελαίου για ένα μήνα», δήλωσε τον Μάρτιο ο Έλληνας υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλας, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτο και πολύ επικίνδυνο» το να στοχεύονται πλοία που πλέουν υπό ελληνική σημαία ή μεταφέρουν ελληνικά πληρώματα. Το Κίεβο ασκεί πιέσεις για να μειώσει τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο, καθιστώντας τα δεξαμενόπλοια που βοηθούν τη Μόσχα πρωταρχικό στόχο.

Στην περίπτωση αυτή, το Κίεβο δήλωσε ότι δεν είχε πληροφορίες σχετικά με το drone. «Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ανήκει σε Ουκρανούς χειριστές θαλάσσιων drones. Είμαστε ανοιχτοί στη συνεργασία με την ελληνική πλευρά για να διασαφηνίσουμε τις περιστάσεις του συμβάντος, εάν υπάρχουν σχετικές αιτήσεις από την πλευρά τους», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Χεόρχι Τύχιι, εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το Κίεβο, ωστόσο, έχει επανειλημμένα διαμαρτυρηθεί ότι ο τεράστιος στόλος δεξαμενόπλοιων της Ελλάδας συμβάλλει στη στήριξη της Ρωσίας. Στις αρχές του πολέμου, ο τότε πρέσβης της Ουκρανίας στην Αθήνα, Σεργκέι Σουτένκο, δήλωσε ότι «τα χρήματα ορισμένων ναυτιλιακών εταιρειών είναι βαμμένα με αίμα».

Κριτική στην κυβέρνηση

Από την άλλη πλευρά, το περιστατικό αυτό πλήττει τη δημόσια εικόνα της κυβέρνησης της ΝΔ, καθώς η Αθήνα έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να προσφέρει υποστήριξη στην Ουκρανία τα τελευταία πέντε χρόνια, ανατρέποντας τους παραδοσιακά στενούς δεσμούς με τη Ρωσία. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τώρα κριτική από κόμματα της αντιπολίτευσης από όλο το πολιτικό φάσμα, τα οποία επισημαίνουν ότι η Ελλάδα φαίνεται να είναι εντελώς απροστάτευτη, με ανεπαρκή παρακολούθηση των χωρικών της υδάτων.

Η δυσπιστία μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας δεν είναι κάτι καινούργιο. Ορισμένες χώρες της ΕΕ πιέζουν την Αθήνα να προμηθεύσει μαχητικά αεροσκάφη στην Ουκρανία, αλλά η Αθήνα είναι διστακτική. Τον περασμένο Νοέμβριο, η Αθήνα και το Κίεβο συμφώνησαν να κατασκευάσουν από κοινού μη επανδρωμένα ναυτικά drone. Ωστόσο, η συμφωνία φαίνεται να έχει προσκρούσει σε εμπόδια, κυρίως επειδή η Ουκρανία επιθυμεί να διατηρήσει λόγο ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θα τα χρησιμοποιούν. Η Αθήνα θεωρεί ότι αυτό αποτελεί τρόπο για την Ουκρανία να διατηρήσει την επιρροή της στις σχέσεις της με την Τουρκία.

Διαβάστε επίσης

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας οι Τζαβέλλας και Δεμίρης

Θεοδωρικάκος: «Τον Ιούνιο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές»

Εμφύλιος στην Κεντροαριστερά: Μύδροι ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα, αμήχανος ο ΣΥΡΙΖΑ