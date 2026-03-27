Τάιγκερ Γουντς: Συνελήφθη μετά από τροχαίο στη Φλόριντα – Στο μικροσκόπιο η χρήση ουσιών

Ο Τάιγκερ Γουντς συνελήφθη την Παρασκευή (27/3) για οδήγηση υπό την επήρεια, μετά από ανατροπή του οχήματός του κοντά στην κατοικία του στη Φλόριντα, ενώ οι αρχές εξετάζουν πιθανή χρήση ουσιών. Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια δύσκολη περίοδο για τον 50χρονο θρύλο του γκολφ, ο οποίος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας μετά το σοβαρό τροχαίο του 2021.
Ο 50χρονος θρύλος του γκολφ ενεπλάκη σε τροχαίο νωρίτερα μέσα στην ημέρα, όταν το όχημά του, ένα Land Rover, ανετράπη σε επαρχιακό δρόμο δύο λωρίδων κοντά στο σπίτι του στο Τζούπιτερ Άιλαντ της Φλόριντα, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μάρτιν.
Σύμφωνα με τις αρχές, ο Γουντς παρουσίαζε ενδείξεις επηρεασμένης κατάστασης κατά τη σύλληψή του και αρνήθηκε να υποβληθεί σε εξέταση ούρων. Το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε δεν έδειξε ίχνη αλκοόλ, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στην εκτίμηση ότι η κατάστασή του σχετίζεται πιθανότατα με χρήση φαρμάκων ή άλλων ουσιών.
Παρά την ανατροπή του οχήματος, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
Ο Γουντς είχε εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο στη Νότια Καλιφόρνια τον Φεβρουάριο του 2021, το οποίο του προκάλεσε πολλαπλά κατάγματα στα πόδια και επηρέασε σημαντικά την καριέρα του.
Έκτοτε, έχει αγωνιστεί σε ελάχιστα τουρνουά του PGA Tour, καθώς συνεχίζει να αντιμετωπίζει έντονα σωματικά προβλήματα, τα οποία περιορίζουν την αγωνιστική του παρουσία.
Δεν αναμενόταν να συμμετάσχει στο Masters Tournament του επόμενου μήνα, ωστόσο είχε δηλώσει συμμετοχή στο U.S. Senior Open.
Ο 15 φορές νικητής major τίτλων στο PGA Tour έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στο Champions Tour, καθώς πλέον βρίσκεται στην ηλικία των 50 ετών.
Μιλώντας τον περασμένο μήνα στο Genesis Invitational κοντά στο Λος Άντζελες, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Προσπαθώ. Ας το θέσουμε έτσι. Η αντικατάσταση δίσκου είναι ένα ζήτημα… Είχα σπονδυλοδεσία και τώρα αντικατάσταση δίσκου, οπότε είναι δύσκολο.
Και τώρα μπήκα σε μια νέα δεκαετία, οπότε αυτό αρχίζει να γίνεται πιο συνειδητό και μας κάνει να σκεφτόμαστε τη δυνατότητα να αγωνίζομαι με αμαξίδιο. Αυτό είναι κάτι που, όπως έχω πει, δεν θα κάνω εδώ (στο PGA Tour), γιατί δεν το πιστεύω. Αλλά στο Champions Tour, αυτό είναι σίγουρα μια επιλογή».
