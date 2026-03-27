Πώς ο Τραμπ οδήγησε τις ΗΠΑ σε χειρότερη θέση απέναντι στο Ιράν

Μετά από τέσσερις εβδομάδες πολέμου που επρόκειτο να διαρκέσει τέσσερις ημέρες και που μέχρι στιγμής έχει κοστίσει στις ΗΠΑ περίπου 30-40 δισεκατομμύρια δολάρια και στο Ισραήλ 300 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, η Ουάσινγκτον απέχει πολύ από μια διπλωματική συμφωνία με το Ιράν σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Guardian, όχι μόνο ο πόλεμος απέτυχε να πείσει το Ιράν να συμφωνήσει να διαλύσει το πυρηνικό του πρόγραμμα με τον μη αναστρέψιμο τρόπο που απαίτησαν οι ΗΠΑ σε ένα έγγραφο 15 σημείων που κατέθεσαν στις 23 Μαΐου πέρυσι, αλλά η Ουάσινγκτον πρέπει τώρα να διαπραγματευτεί για να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ, μια στρατηγική πλωτή οδό που είναι ανοιχτή από την αρχαιότητα, με μια μικρή εξαίρεση ενός πολέμου τη δεκαετία του 1980 μεταξύ Ιράν και Ιράκ.

Αυτή η οπισθοδρόμηση αποδεικνύεται περίπλοκη για την αμερικανική ανώτατη διοίκηση. Ο Πιτ Χέγκσεθ, υπουργός Άμυνας, δήλωσε πρόσφατα ότι «το μόνο πράγμα που απαγορεύει τη διέλευση στο στενό αυτή τη στιγμή είναι το Ιράν να πυροβολεί τη ναυτιλία», αλλά αυτό δεν ήταν απολύτως σωστό. Το Ιράν δεν πυροβολεί τόσο πολύ τη ναυτιλία τις τελευταίες εβδομάδες. Αντίθετα, είναι ο φόβος μήπως το Ιράν πυροβολήσει τη ναυτιλία που τρομάζει τις ασφαλιστικές εταιρείες και τους ιδιοκτήτες δεξαμενόπλοιων.

Ακόμα χειρότερα, από την οπτική γωνία των ΗΠΑ, το Ιράν έχει στήσει «διόδια» στα Στενά, όπου οι πρωθυπουργοί και οι ιδιοκτήτες δεξαμενόπλοιων μπορούν να διαπραγματευτούν με το ιρανικό ναυτικό για τα τέλη που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για να τους δοθεί «ελεύθερη διέλευση» στα δεξαμενόπλοιά τους. Το Ιράν σχεδιάζει να μετατρέψει το στενό σε πηγή εσόδων, όπως ακριβώς η Αίγυπτος χρεώνει για την πρόσβαση στη διώρυγα του Σουέζ. Με ορισμένους υπολογισμούς, δεδομένης της τεράστιας κλίμακας της κυκλοφορίας που διέρχεται από το στενό κάθε χρόνο, το Ιράν θα μπορούσε να συγκεντρώσει 80 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Εάν ψηφιστεί ένας νόμος που βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό εσπευσμένη έγκριση από το ιρανικό κοινοβούλιο, τα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο από ευνοούμενα, μη εχθρικά έθνη, όπως η Ινδία, η Ιαπωνία, το Πακιστάν, η Νότια Κορέα και η Κίνα, θα περνούν χωρίς να λάβουν χρέωση ή θα τους προσφερθούν χαμηλότερες τιμές.

Δεν είναι περίεργο που ο Τραμπ αντιδρά σπασμωδικά. Οι ΗΠΑ, μαζί με το Ισραήλ, συνεχίζουν να βομβαρδίζουν το Ιράν, αλλά έχει πλέον αναβάλει δύο φορές την ημερομηνία των απειλούμενων επιθέσεων στους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν – μια ενέργεια που θα αποτελούσε έγκλημα πολέμου. Συνεχίζει να επιμένει ότι το Ιράν έχει ηττηθεί και όμως το Ιράν συνεχίζει να συμπεριφέρεται σαν να μην έχει ηττηθεί.

Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι αυτός ο αγώνας δεν διεξάγεται μόνο σε θέσεις διοίκησης, αλλά και στον χώρο συναλλαγών. Η τιμή του πετρελαίου είναι το βασικό μέτρο για την επιτυχία του Ιράν, μαζί με την υπόλοιπη προμήθεια εκτοξευτών πυραύλων. Ως αποτέλεσμα, το 95% της κυκλοφορίας μέσω του στενού του Ορμούζ παραμένει μπλοκαρισμένο, στερώντας από τις αγορές 10-13 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κάθε μέρα. Τέτοια είναι η ασφυκτική πίεση του Ιράν, που ακόμη και ο Τραμπ περιγράφει το Ιράν που επιτρέπει στα πλοία να περάσουν ως «δώρο» στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ παραδέχεται ότι εκπλήσσεται που η τιμή του πετρελαίου δεν είναι υψηλότερη. Ο Τζέισον Μπόροφ, ιδρυτικός διευθυντής του Κέντρου Παγκόσμιας Ενεργειακής Πολιτικής, συμφωνεί. «Κάποια στιγμή, η φυσική πραγματικότητα της απώλειας τόσο πολύ πετρελαίου την ημέρα πρέπει να καλύψει τις αγορές χάρτου, τις προσδοκίες των συναλλαγών», λέει. «Δεν υπάρχει πολιτική παρέμβαση που να μπορεί να αντιμετωπίσει μια τόσο μεγάλη αναστάτωση».

Για το Ιράν, η τιμή του πετρελαίου που διαπραγματεύεται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι είναι αρκετά υψηλή για να καταστρέψει τη ζήτηση και να διαταράξει την παγκόσμια οικονομία. Αλλά δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Το στενό παρέχει δίοδο για χημικά, ήλιο, μέταλλα και λιπάσματα. Όπως και κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid, ο κόσμος ανακαλύπτει κάτι νέο για τη διασύνδεση των αλυσίδων εφοδιασμού και πώς η γεωγραφία έχει ευλογήσει το Ιράν με μια μοναδική ευκαιρία να σπάσει αυτές τις αλυσίδες.

Ο Σερ Άλεξ Γιανγκερ, ο πρώην επικεφαλής της MI6, δήλωσε στον Economist ότι – όσο και αν τον πονάει – ήταν το Ιράν, ο παλιός του αντίπαλος, που είχε το πάνω χέρι. «Η πραγματικότητα είναι ότι οι ΗΠΑ υποτίμησαν το έργο και νομίζω ότι, πριν από περίπου δύο εβδομάδες, έχασαν την πρωτοβουλία από το Ιράν. Στην πράξη, το ιρανικό καθεστώς ήταν πιο ανθεκτικό από ό,τι θα περίμενε κανείς. Έλαβαν κάποιες καλές αποφάσεις ήδη από τον περασμένο Ιούνιο σχετικά με τη διασπορά των όπλων τους και την ανάθεση εξουσίας για τη χρήση αυτών των όπλων, κάτι που τους έδωσε επιπλέον ανθεκτικότητα. Μέσω του στενού έχουν παγκοσμιοποιήσει, όχι διεθνοποιήσει, τη σύγκρουση. Έπαιξαν ένα αδύναμο παιχνίδι αρκετά καλά».

Ο Mairav ​​​​Zonszein, ανώτερος αναλυτής για το Ισραήλ στο International Crisis Group, λέει: «Γίνεται οδυνηρά σαφές ότι όχι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ χάνουν αυτόν τον πόλεμο, αλλά ότι αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες στρατηγικές αποτυχίες της Δύσης, με τις σημαντικότερες συνέπειες για την περιφερειακή γεωπολιτική και την παγκόσμια οικονομία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο». Είπε ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν καν κοντά στην επίτευξη των αρχικών στρατηγικών τους στόχων και είχαν δημιουργήσει μόνο νέα προβλήματα.

Η εσωτερική πολιτική στις ΗΠΑ γίνεται επίσης δυσοίωνη. Ο Curt Mills, εκτελεστικός διευθυντής του American Conservative, λέει: «Η κληρονομιά του Τραμπ διακυβεύεται στο Ιράν: αν ο πόλεμος συνεχιστεί, αυτό θα είναι το μόνο που θα θυμόμαστε από τη δεύτερη θητεία του. Ούτε ο George W. Bush ήθελε να γίνει πρόεδρος πολέμου: είχε στόχους σχετικά με την εκπαίδευση, τη μετανάστευση και την κοινωνική πρόνοια. Τίποτα από αυτά δεν επιτεύχθηκε. Το ιστορικό του συντρίφθηκε από τον πόλεμο στο Ιράκ». Αμερικανοί, συμπεριλαμβανομένων των Ρεπουμπλικανών, θέλουν να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, εντείνοντας την πίεση στον Τραμπ να αποδείξει ότι η αποστολή 10.000 στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή δεν θα ήταν ο ορισμός ενός στρατηγικού τέλματος.

Εντός του καθεστώτος του Ιράν, όπου η επιβίωση ήταν ο στόχος, υπάρχει μια αυξανόμενη αίσθηση ότι η πλάστιγγα γέρνει υπέρ τους, σε τέτοιο βαθμό που το Ιράν μπορεί πράγματι να υπερεκτιμήσει την αδυναμία στην οποία αναφέρθηκε ο Γιανγκερ. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, για παράδειγμα, συλλέγουν επανειλημμένα ιστορίες από δυτικούς στοχαστές και απόστρατους στρατηγούς που ισχυρίζονται ότι η στρατηγική του Τραμπ έχει αποτύχει.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου που υποτίθεται ότι ο προτιμώμενος ηγέτης του Τραμπ, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, είναι σαφής: οι Αμερικανοί στρατιώτες θα διαπιστώσουν ότι δεν μπορούν να επισκευάσουν ό,τι έχουν σπάσει οι στρατηγοί τους. Χωρίς να κατονομάσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είπε ότι γνώριζε ότι μια χώρα σχεδίαζε να συμμετάσχει στην προσπάθεια των ΗΠΑ να ανοίξουν ξανά το στενό με τη βία και ότι αυτή η χώρα θα διαπιστώσει ότι τίποτα δεν θα γλιτώσει.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι, στην συνέντευξη Τύπου που διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα πριν από το υπουργικό συμβούλιο το πρωί της Πέμπτης, ο Τραμπ αρνήθηκε ότι οι ΗΠΑ είχαν παγιδευτεί. Επανέλαβε ότι η στρατιωτική εκστρατεία βρισκόταν πιο μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Οι Ιρανοί γνωρίζουν ότι έχουν μπροστά τους μια καταστροφή, είπε, προσθέτοντας ότι «αυτοί παρακαλούσαν να διαπραγματευτούν, όχι εγώ». Είπε: «Αν δεν διαπραγματευτούν, είμαστε ο χειρότερος εφιάλτης τους. Είμαι το αντίθετο του να είμαι απελπισμένος».

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή, επανέλαβε τις βασικές απαιτήσεις των ΗΠΑ που διατυπώνονται στο ενημερωμένο σχέδιο 15 σημείων του: κανένας εγχώριος εμπλουτισμός ουρανίου, κανένα απόθεμα, απομάκρυνση εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν, περιορισμοί στην πυραυλική ικανότητα και επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ. Ο Γουίτκοφ ισχυρίστηκε ότι υπήρχαν ισχυρές ενδείξεις ότι οι Ιρανοί γνώριζαν μετά το 27ήμερο βομβαρδισμό τους ότι βρίσκονταν σε ένα σημείο καμπής.

Αλλά δεν έλαβε υπόψη τις απαιτήσεις που έχει καταθέσει τώρα το Ιράν για το στενό του Ορμούζ, ένα πρόβλημα που έχει προκύψει μόνο λόγω της απόφασης των ΗΠΑ να επιτεθούν στο Ιράν ή λόγω της άρσης των κυρώσεων.

Ο Φίλιπ Γκόρντον, πρώην σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής της Καμάλα Χάρις όταν ήταν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, πιστεύει ότι «δεν υπάρχει καμία πιθανότητα το Ιράν να συμφωνήσει με τις απαιτήσεις του Τραμπ και όσο περισσότερο επιμένουν οι ΗΠΑ, τόσο περισσότερο κόστος και πόνο θα υποστούν όλοι. Βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον, οι περιορισμοί στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, στους βαλλιστικούς πυραύλους, στην υποστήριξη πληρεξουσίων και στην απειλή για το στενό είναι πιο πιθανό να διασφαλιστούν μέσω της αποτροπής και της πρόληψης παρά με μια συνολική, επίσημη συμφωνία, και όσο πιο γρήγορα το αναγνωρίσουμε αυτό, τόσο καλύτερα θα είμαστε».

Ο πρώην επικεφαλής του γραφείου Ιράν στις στρατιωτικές πληροφορίες του Ισραήλ, Ντάνι Κιτρινόβιτς, προέβλεψε επίσης ότι μέχρι τη λήξη της τελευταίας προθεσμίας 10 ημερών του Τραμπ, το Ιράν δεν θα παραδοθεί, δεν θα αποδεχτεί το πλαίσιο των 15 σημείων, δεν θα παραδώσει τον έλεγχο του Ορμούζ και θα συνεχίσει τις επιθέσεις στο Ισραήλ και τα κράτη του Κόλπου. Μετά από αυτό, ο Τραμπ θα κάνει μια αποφασιστική επιλογή: μια περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων, μια υποχώρηση ή μια ώθηση για μια διαπραγματευμένη διευθέτηση παρόμοια με αυτήν που προσέφερε το Ιράν τον Μάρτιο. Ο ΟΗΕ δεν πρόκειται να εγκρίνει τη χρήση βίας για το άνοιγμα του στενού, η Ευρώπη δεν θα συμμετάσχει και η G7 δεν θα την υποστηρίξει.

Ένας διπλωμάτης που συμμετείχε πρόσφατα στις ειρηνευτικές συνομιλίες λέει ότι φοβάται ότι αν ο Τραμπ δεν μπορεί να δει μια διέξοδο, θα καταφύγει σε πυρηνικά όπλα.

Ο Εμίλ Χοκαγιέμ, από το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών, διαισθάνεται ότι «ο Τραμπ θέλει να αποφύγει έναν μακρύ, παρατεταμένο πόλεμο φθοράς, οπότε το Πεντάγωνο του δίνει επιλογές υψηλού κινδύνου, υψηλών επενδύσεων με πιθανό υψηλό αντίκτυπο, σαν ένα μεγάλο χτύπημα να αλλάξει την πορεία του πολέμου, ή τουλάχιστον την αντίληψή του – δηλαδή ότι το Ιράν διατηρεί στρατηγική μόχλευση έχοντας εντοπίσει και αναπτύξει έλεγχο επί του κέντρου βάρους του πολέμου, του Ορμούζ.

«Αυτό μου θυμίζει όταν Αμερικανοί και Ισραηλινοί αναλυτές και αξιωματούχοι υποστήριζαν ότι η Ράφα τον Μάιο του 2024 θα ήταν το μεγάλο, τελειωτικό χτύπημα στον πόλεμο της Γάζας. Πώς λειτούργησε αυτό;».

