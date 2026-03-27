Η παράταση του Τραμπ στο Ιράν δεν φρέναρε τη τιμή στο πετρέλαιο – Στα 111 δολάρια το Brent, συναγερμός για το φυσικό αέριο στην Ευρώπη

Το νέο περιθώριο 10 ημερών που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν, δεν καθυσήχασε τις αγορές. Τουναντίον μάλιστα, η τιμή στο πετρέλαιο έχει εκτοξευθεί σήμερα.

Μέχρι το μεσημέρι η τιμή στο Brent έχει φτάσει τα 111 δολάρια ενώ στο Αμερικανικό αργό τα 97 δολάρια ανά βαρέλι.

Την ίδια στιγμή, ανησυχητικές είναι οι εκτιμήσεις και για τις τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με οικονομικά Μέσα Ενημέρωσης, οι τιμές του θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 90 ευρώ ανά μεγαβατώρα μέχρι το καλοκαίρι, ενώ αυτή τη περίοδο πλησιάζουν τα 55 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές του Κόλπου είναι εκτεταμένες, με περίπου 40 ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία να έχουν δεχθεί επιθέσεις και την ίδια ώρα το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει αναγκάσει την αναδρομολόγηση ενεργειακών φορτίων, μειώνοντας σημαντικά τη διαθεσιμότητα LNG και αυξάνοντας τον ανταγωνισμό με τους ασιατικούς αγοραστές.

Το ενεργειακό κέντρο Ras Laffan στο Κατάρ ήταν από τα πρώτα που επλήγησαν, με ζημιές σε 2 από τις 14 μονάδες LNG και σε 1 από τις 2 εγκαταστάσεις μετατροπής αερίου σε υγρά καύσιμα (GTL).

Η QatarEnergy LNG ανακοίνωσε ότι το 17% της δυναμικότητας LNG της χώρας (12,8 εκατ. τόνοι ετησίως) έχει τεθεί εκτός λειτουργίας για 3 έως 5 χρόνια.

Τις προηγούμενες ημέρες, αναλυτές της Standard Chartered προέβλεψαν πως οι τιμές πετρελαίου θα παραμείνουν υψηλότερες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, λόγω συνεχιζόμενων διαταραχών στην προσφορά από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και διαρθρωτικών περιορισμών της αγοράς.

Τώρα, οι ειδικοί ενέργειας προβλέπουν ότι οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη θα συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία. Σύμφωνα με τη StanChart, οι τιμές TTF θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 80 δολάρια ανά μεγαβατώρα, επίπεδα που είχαν καταγραφεί τελευταία φορά το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το εφιαλτικό σενάριο λέει μάλιστα ότι οι τιμές αυτές, αν δε λυθεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μέχρι το καλοκαίρι, θα παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα ως και το 2028.

Ξεμένει από αποθέματα φυσικού αερίου η Ευρώπη

Το εξίσου ανησυχητικό για την Ευρώπη είναι ότι τα αποθέματα φυσικού αερίου έχουν σχεδόν εξαντληθεί. Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, τα επίπεδα αποθήκευσης βρίσκονται μόλις στο 28% της συνολικής χωρητικότητας -το χαμηλότερο επίπεδο από το 2022.

Η κατάσταση είναι ακόμη πιο σοβαρή στην Ολλανδία, όπου τα αποθέματα έχουν πέσει κάτω από το 6%.

Την ίδια ώρα, η παγκόσμια αγορά LNG βρίσκεται σε φάση ραγδαίας ανάπτυξης, με σημαντική αύξηση δυναμικότητας έως το 2030, κυρίως στις ΗΠΑ και το Κατάρ. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), αναμένεται αύξηση σχεδόν 300 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως. Οι ΗΠΑ αντιπροσώπευσαν σχεδόν τα 3/4 των νέων επενδυτικών αποφάσεων τα τελευταία 3 χρόνια και αναμένεται να αυξήσουν την εξαγωγική τους ικανότητα κατά 60%.

