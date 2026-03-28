ΣΑΒΒΑΤΟ 28.03.2026 12:25
28.03.2026 09:30

H Υεμένη μπαίνει στον πόλεμο: «Επιτεθήκαμε με βαλλιστικούς πυραύλους στο Ισραήλ» – Φόβοι ευρείας κλιμάκωσης μετά την εμπλοκή των Χούθι

ap-houthi11

«Πραγματοποιήσαμε την πρώτη μας στρατιωτική επιχείρηση χρησιμοποιώντας βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον ευαίσθητων ισραηλινών στρατιωτικών στόχων» ανακοίνωσαν το πρωί του Σαββάτου οι Χούθι, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για εκτόξευση πυραύλου κατά της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στις 28 Φεβρουαρίου.

Στην ίδια ανακοίνωση προειδοποιούν ότι οι επιχειρήσεις τους «θα συνεχιστούν μέχρι να επιτευχθούν οι δηλωμένοι στόχοι. Θα συνεχίσουμε μέχρι να σταματήσει η επιθετικότητα σε όλα τα μέτωπα».

Είναι η πρώτη φορά που η Υεμένη εμπλέκεται απευθείας στον πόλεμο.

Στο παρελθόν, η Υεμένη είχε εκτοξεύσει πυραύλους προς το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα για να στηρίξει τους Παλαιστίνιους και να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ, όμως οι επιθέσεις αυτές σταμάτησαν τον Οκτώβριο του 2025 μετά από συμφωνία εκεχειρίας.

Η ανακοίνωση του IDF

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν λίγο πριν τις 6 το πρωί του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας) ότι εντόπισαν την εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ».

Τα «συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση της απειλής», πρόσθεσαν προτού δώσουν το ελεύθερο στους κατοίκους να βγουν από τα καταφύγια περίπου ένα τέταρτο αργότερα.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, σειρήνες ήχησαν γύρω από την Μπερ Σεβά και την περιοχή κοντά στο κύριο πυρηνικό ερευνητικό κέντρο του Ισραήλ για τρίτη φορά κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Παρασκευή προς το Σάββατο.

«Αναχαιτίστηκε με επιτυχία»

Σε νέα ανακοίνωσή τους οι IDF έκαναν γνωστό πως ο βαλλιστικός πύραυλος που εκτόξευσαν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι εναντίον του νότιου Ισραήλ αναχαιτίστηκε με επιτυχία από την αεράμυνα, σύμφωνα με τις IDF. Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Οι Χούθι είναι σύμμαχοι της Τεχεράνης, ανήκουν σε αυτόν που το Ιράν αποκαλεί «άξονα της αντίστασης», όπως και η Χεζμπολά του Λιβάνου, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς και σιιτικές ένοπλες παρατάξεις στο Ιράκ.

«Είμαστε έτοιμοι»

«Είμαστε έτοιμοι για απευθείας στρατιωτική επέμβαση σε περίπτωση νέας συμμαχίας με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν (…), διεξαγωγής επιθετικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν ή οποιαδήποτε μουσουλμανικής χώρας από την Ερυθρά Θάλασσα (…) και σε περίπτωση συνέχισης της κλιμάκωσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας», είπε χθες ο Γιαχία Σάρια, εκπρόσωπος των Χούθι για τις στρατιωτικές υποθέσεις.

Το κίνημα ανταρτών, που ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης, είχε εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κατά τη διάρκεια του πολέμου ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, από το 2023 ώς το 2025.

Οι επιθέσεις των Χούθι με πυραύλους και drones είχαν παραλύσει τη διεθνή ναυσιπλοΐα στη θαλάσσια οδό αυτή στρατηγικής σημασίας, που χρησιμοποιεί σήμερα κυρίως η Σαουδική Αραβία ώστε να εξάγει το πετρέλαιό της αποφεύγοντας το στενό του Χορμούζ, το οποίο έχει κλείσει ουσιαστικά το Ιράν αφότου εξαπολύθηκε ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντίον του στα τέλη του Φεβρουαρίου.

arthrou-giasikevitsious (1)
trudeau_perry_new
syriza
christopoulou-new
marinakis_briefing_new_123
syntaxiouxoi_new
iisous-nazaret-new
zeibegkiko new
isrtail iran pyravloi – new
plevris_thanos_new_123
arthrou-giasikevitsious (1)
trudeau_perry_new
syriza
