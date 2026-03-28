ΟΗΕ: 10.000 μισθοφόροι από την Κολομβία στα μέτωπα του πολέμου

Κάπου δέκα χιλιάδες κολομβιανοί μισθοφόροι στρατολογήθηκαν για να πολεμήσουν σε διάφορες χώρες όπου έχουν ξεσπάσει ένοπλες συρράξεις τα τελευταία δέκα χρόνια και τις περισσότερες φορές βίωσαν «απάνθρωπες συνθήκες», ανέφερε χθες Παρασκευή ειδική ομάδα εργασίας του ΟΗΕ για το ζήτημα.

Στην Ουκρανία, στο Σουδάν, στην Υεμένη, στη ΛΔ Κονγκό… πολλοί Κολομβιανοί βρέθηκαν να συμμετέχουν σε πολέμους δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα από την χώρα τους.

Κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου Γουστάβο Πέτρο, ομάδα ειδικών του ΟΗΕ συγκέντρωσε στοιχεία για το φαινόμενο, που επισήμανε πως υπάρχει κίνδυνος να «μεγεθυνθεί». Οι δελεαστικές προσφορές για υψηλές αμοιβές, η δύσκολη θέση από οικονομική σκοπιά στην οποία περιέρχονται πολλοί πρώην στρατιωτικοί ή αστυνομικοί, καθώς και η στρατολόγηση μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, είναι κάποιες από τις διαστάσεις του που επισήμανε.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ένδεκα ετών, διαπιστώθηκε αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης προσωπικού από την Κολομβία για να αναλάβει στρατιωτικά ή αστυνομικά καθήκοντα», είπε κατά τη διάρκεια παρουσίασης η Μισέλ Σμολ, πρόεδρος της ομάδας κι ειδική εισηγήτρια.

Οι άνθρωποι οι οποίοι στρατολογούνται «αναπτύσσονται σε επικίνδυνες ζώνες μαχών» με «περιορισμένες δυνατότητες επικοινωνίας» κι αντιμετωπίζουν «απάνθρωπες συνθήκες», πρόσθεσε η Νοτιοαφρικανή.

Άγνωστος ο αριθμός των νεκρών

Ο αριθμός των Κολομβιανών που έχουν σκοτωθεί σε θέατρα επιχειρήσεων παραμένει «ασαφής», σημείωσε από την πλευρά της η Τζουάνα ντε Ντέους Περέιρα, Βραζιλιάνα ειδικός, μέλος της ομάδας, εκτιμώντας πάντως πως είναι «πολύ υψηλός».

Οι ειδικοί επέστησαν την προσοχή στις στρατολογήσεις μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, TikTok, Telegram…).

Κάποια από τα προσφερόμενα συμβόλαια είναι νομότυπα, όπως συμβαίνει στην Ουκρανία, όπου κολομβιανοί απόστρατοι επιχειρούν «υπό την ομπρέλα» του υπουργείου Άμυνας, ανέφερε η κ. Περέιρα.

Χωρίς να αναφερθεί σε κάποια συγκεκριμένη χώρα, η κ. Σμολ σημείωσε ωστόσο ότι, σε κάποιες περιπτώσεις, οι προσφορές απασχόλησης αποδεικνύεται πως ήταν παραπλανητικές ή, αφού αναπτυχθούν οι ενδιαφερόμενοι, τροποποιούνται μονομερώς από τους εργοδότες τους.

Αναφέρθηκε σε υποθέσεις Κολομβιανών που ήθελαν να επιστρέψουν, αλλά δεν μπορούσαν, διότι είχαν κατασχεθεί τα διαβατήριά τους.

Πίσω στην Κολομβία, οι οικογένειες «δυσκολεύονται να μάθουν νέα για τους δικούς τους που έχουν πάει στο εξωτερικό», πρόσθεσε.

Ο εμφύλιος, τα καρτέλ των ναρκωτικών και οι πόλεμοι

Η χώρα της Λατινικής Αμερικής, βυθισμένη σε εμφύλιο πόλεμο για πάνω από έξι δεκαετίες, μετρά δεκάδες χιλιάδες νυν και πρώην αντάρτες, νυν και πρώην παραστρατιωτικούς, ανθρώπους καρτέλ των ναρκωτικών, καλά εκπαιδευμένους και συχνά εμπειροπόλεμους στρατιωτικούς.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα της ομάδας, μισθοφόροι γίνονται, μεταξύ άλλων, πρώην αντάρτες που κατέθεσαν τα όπλα, αλλά δεν μπόρεσαν να επανενταχθούν στην πολιτική ζωή.

Αυτό τους οδήγησε να «ψάξουν δουλειά στο εξωτερικό, είτε στο πλαίσιο νόμιμων δραστηριοτήτων είτε αναλαμβάνοντας απαγορευμένες δραστηριότητες που συνδέονται με τη μισθοφορική δράση», κατά την κ. Σμολ.

Η ομάδα εργασίας εξήρε σε ανακοίνωσή της την υπογραφή από τον πρόεδρο Πέτρο νόμου που επικυρώνει τη διεθνή Σύμβαση του 1989 κατά της στρατολόγησης, της χρήσης, της χρηματοδότησης και της εκπαίδευσης μισθοφόρων.

Υπενθυμίζοντας ότι η χρήση μισθοφόρων τυπικά απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο, η ομάδα εργασίας συνέστησε να ενισχυθεί η διεθνής συνεργασία, να οργανωθούν εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού και να προσφερθούν οικονομικές ευκαιρίες ώστε να προλαμβάνεται η στρατολόγηση στο εξωτερικό.

