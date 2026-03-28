«Έχουμε 3.554 στόχους ακόμη στο Ιράν»: Απειλές Τραμπ και αιχμές για NATO – Συνεχίζονται τα πλήγματα σε Ιράν, Ισραήλ, Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ

Σε ιδιαίτερα σκληρή ρητορική προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας ότι απομένουν «3.554 στόχοι» στο Ιράν και ότι η σύγκρουση «δεν έχει τελειώσει», την ώρα που εντείνονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, αυξάνονται τα θύματα και οι διεθνείς αγορές ενέργειας βρίσκονται σε αναταραχή.

Trump on Iran:



We have another 3,554 targets left, and they will be done pretty quickly. pic.twitter.com/LPTCDCUkVE March 27, 2026

Πίεση Τραμπ προς το Ιράν και νέα μηνύματα για διαπραγμάτευση

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε επενδυτική εκδήλωση στο Μαϊάμι, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έβαλαν τέλος στον «πυρηνικό εκβιασμό» του Ιράν και επέμεινε πως η αμερικανική πλευρά διαπραγματεύεται με την Τεχεράνη. Στο ίδιο πλαίσιο, ο ειδικός απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον ελπίζει να έχει επαφές με το Ιράν μέσα στην εβδομάδα και ανέφερε πως στο τραπέζι βρίσκεται πρόταση 15 σημείων, για την οποία αναμένεται ιρανική απάντηση.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, ο Τραμπ επανέλαβε επίσης την απαίτησή του να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, ενώ σε μια αποστροφή που προκάλεσε αίσθηση αναφέρθηκε σε αυτά ως «Στενά του Τραμπ».

Trump on Iran:



They have to open up the Strait of Trump, I mean Hormuz… the fake news will say that I said it accidentally.



There are no accidents with me. pic.twitter.com/zQtky4AmZy — Clash Report (@clashreport) March 27, 2026

Παράλληλα, ζήτησε από περισσότερες χώρες της Μέσης Ανατολής να προσχωρήσουν στις Συμφωνίες του Αβραάμ, οι οποίες αποτελούν κεντρικό στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής που προβάλλει από την πρώτη θητεία του.

Νέα επίθεση κατά του NATO από το Μαϊάμι

Στην ίδια εκδήλωση, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι ΗΠΑ ενδέχεται να μην σπεύδουν πλέον να υπερασπιστούν άλλα κράτη-μέλη του NATO, εφόσον, όπως είπε, «δεν είναι εκεί για εμάς». Επικαλέστηκε ειδικά τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ευρωπαϊκοί σύμμαχοι δεν παρείχαν τη στρατιωτική συνδρομή που ζητούσε η Ουάσιγκτον για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ.

Trump on NATO:



If the “big one” ever happened, I guarantee you they wouldn’t be there.



They made a big mistake. pic.twitter.com/WziC7yPjQo March 27, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δαπανούν «εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια» ετησίως για την προστασία της Συμμαχίας και άφησε να εννοηθεί ότι αυτή η στάση μπορεί να επανεξεταστεί.

Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν μετά από σειρά επιθέσεων του ίδιου κατά του NATO τις τελευταίες ημέρες, με αναφορές σε «χάρτινη τίγρη» και σε «δειλούς» ηγέτες, αλλά και με την προειδοποίηση ότι η Ουάσιγκτον «θα θυμάται» τη στάση που κράτησαν οι σύμμαχοί της.

Στις 19 Μαρτίου, η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Ιαπωνία είχαν δηλώσει σε κοινό κείμενο ότι είναι έτοιμες να «συνεισφέρουν» σε κατάλληλες προσπάθειες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο στενό του Ορμούζ, αποκλείοντας όμως άμεση εμπλοκή τους στον πόλεμο. Τη γραμμή αυτή ακολούθησαν και άλλες κυβερνήσεις, ενώ οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 ζήτησαν άμεσο τερματισμό των επιθέσεων σε αμάχους και αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στο πέρασμα.

Συνεχείς επιθέσεις σε Ιράν, Ισραήλ και Κόλπο

Στο επιχειρησιακό πεδίο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι συνεχίζουν να πλήττουν στόχους στην Τεχεράνη. Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι βλήμα έπληξε περιοχή κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο του Μπουσέρ, χωρίς να αναφερθούν τεχνικές ή οικονομικές ζημιές, ενώ δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου έκαναν λόγο για περίπου δέκα εκρήξεις στην ιρανική πρωτεύουσα.

Στο Ισραήλ, άνδρας περίπου 60 ετών σκοτώθηκε στο Τελ Αβίβ έπειτα από ιρανική πυραυλική επίθεση, σύμφωνα με το Magen David Adom, το οποίο έκανε λόγο και για δύο ακόμη τραυματίες στο κεντρικό Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι εκτοξεύθηκαν πύραυλοι από το Ιράν και ότι συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούσαν για την αναχαίτισή τους.

Following missile fire toward central Israel:



MDA EMTs and paramedics have pronounced the death of a man approximately 60 years old at a scene in Tel Aviv, and are providing medical treatment to 2 lightly injured casualties at another scene in central Israel. pic.twitter.com/6ltXIcKWc6 — Magen David Adom (@Mdais) March 27, 2026

Νέα επίθεση δέχθηκαν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με το υπουργείο Άμυνας να ανακοινώνει ότι η αντιαεροπορική άμυνα και μαχητικά αεροσκάφη επιχειρούσαν για να αναχαιτίσουν ιρανικούς πυραύλους κρουζ και drones.

«Πύραυλο κατά του Ισραήλ εκτόξευσαν οι Χούθι», λέει ο IDF

Την ίδια ώρα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν λίγο πριν τις 6 το πρωί (ώρα Ελλάδας) ότι εντόπισαν την εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στις 28 Φεβρουαρίου.

Μέχρι στιγμής, οι Χούθι δεν έχουν αναλάβει την ευθύνη, αλλά η αναφορά έρχεται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση των ανταρτών της Υεμένης ότι είναι έτοιμοι να επέμβουν στρατιωτικά αν άλλες χώρες συμμετάσχουν στον πόλεμο ή αν η Ερυθρά Θάλασσα χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις κατά του συμμάχου τους.

Ιράν: Νέα επίθεση εναντίον του πυρηνικού της σταθμού στο Μπουσέρ

Το Ιράν κατήγγειλε νέα επίθεση κατά του ηλεκτροπαραγωγικού πυρηνικού του σταθμού του Μπουσέρ, στο νότιο τμήμα της χώρας, την τρίτη σε διάστημα 10 ημερών, ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

«Καμία ζημιά δεν αναφέρθηκε στον ενεργό αντιδραστήρα και καμία εκπομπή ραδιενέργειας, και οι συνθήκες στον σταθμό είναι φυσιολογικές», ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, επικαλούμενος Ιρανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το πλήγμα σημειώθηκε χθες, Παρασκευή, στις 23:40 τοπική ώρα (23:10 ώρα Ελλάδος).

Ο σταθμός του Μπουσέρ, ο μόνος πυρηνικός σταθμός που λειτουργεί στο Ιράν, είχε δεχθεί ξανά επίθεση στις 17 και στις 24 Μαρτίου, χωρίς να αναφερθούν ζημιές.

Μετά το δεύτερο πλήγμα, η Ρωσία ανακοίνωσε την απομάκρυνση προσωπικού της που εργάζεται σε αυτόν τον πυρηνικό σταθμό ρωσικής τεχνολογίας, ο οποίος τέθηκε σε λειτουργία στις αρχές των ετών του 2010 και έχει δύο αντιδραστήρες.

Αυτός έχει δυνατότητα παραγωγής 1.000 μεγαβάτ. Πριν από το ξέσπασμα του πολέμου, η Ρωσία κατασκεύαζε δύο νέες μονάδες στην εγκατάσταση.

Νωρίτερα χθες, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο πυρηνικές εγκαταστάσεις στο κεντρικό Ιράν, τον αντιδραστήρα βαρέος ύδατος του Αράκ και ένα εργοστάσιο επεξεργασίας ουρανίου στην επαρχία Γιαζντ.

Ομάν: Τραυματίστηκε εργαζόμενος σε επίθεση με drones στο λιμάνι Σαλάλα

Ένας εργαζόμενος τραυματίστηκε σε επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στο λιμάνι Σαλάλα του Ομάν, ενώ γερανός υπέστη περιορισμένη ζημιά, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση του Ομάν.

Δύο drones στοχοθέτησαν το λιμάνι Σαλάλα, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τις αρχές του Ομάν, τις οποίες επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεών της, τραυματίζοντας έναν ξένο εργαζόμενο και προκαλώντας “περιορισμένες” υλικές ζημιές σε γερανό του λιμανιού.

Το Ομάν ήταν από τις χώρες που μεσολάβησαν ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν πριν να ξεσπάσει ο πόλεμος.

ΗΑΕ: Πέντε τραυματίες ύστερα από ιρανικές επιθέσεις

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε βιομηχανική ζώνη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ύστερα από ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), σύμφωνα με τις αρχές.

«Η αντιαεροπορική άμυνα και τα καταδιωκτικά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων επιχειρούν για να αναχαιτίσουν τους πυραύλους και τα drones που εξαπολύθηκαν από το Ιράν», ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ σε ανάρτησή του στο X.

Η κυβέρνηση του Αμπού Ντάμπι ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι δύο φωτιές εκδηλώθηκαν στη βιομηχανική ζώνη του Χαλίφα, στην ακτή των Εμιράτων, οι οποίες οφείλονταν σε συντρίμμια που προέρχονταν από την “επιτυχημένη αναχαίτιση” ενός βαλλιστικού πυραύλου.

«Οι αρχές επιβεβαιώνουν ότι στο περιστατικό αυτό τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι ινδικής υπηκοότητας, τα τραύματα των οποίων κυμαίνονται από μέτρια σε ελαφρά», διευκρίνισε στη συνέχεια η κυβέρνηση σε ξεχωριστή ανακοίνωσή της.

Τα ΗΑΕ, στενός σύμμαχος των ΗΠΑ και από τις λίγες αραβικές χώρες που έχουν εξομαλύνει τις σχέσεις τους με το Ισραήλ, έχουν αποτελέσει βασικό στόχο πυραύλων και drones που εξαπολύονται από το Ιράν προς γειτονικές του χώρες στον Κόλπο από το ξέσπασμα του πολέμου.

Πλήγμα σε αμερικανική βάση και βαριές απώλειες

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και το ιρανικό πλήγμα στην αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters, τραυματίστηκαν 12 μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, εκ των οποίων δύο σοβαρά. Η Wall Street Journal και το Associated Press μετέδωσαν επίσης ότι η επιδρομή περιλάμβανε πύραυλο και μη επανδρωμένα αεροσκάφη και προκάλεσε ζημιές σε αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού.

Satellite imagery appears to confirm a U.S. Air Force KC-135 Stratotanker has been destroyed and several others possibly damaged, as a result of an Iranian attack earlier today, utilizing ballistic missiles and drones, against Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia.



Image… pic.twitter.com/o7x32UjUOb — OSINTdefender (@sentdefender) March 27, 2026

Με βάση τα έως τώρα επίσημα αμερικανικά στοιχεία, περισσότεροι από 300 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί στην περιοχή από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, 273 έχουν επιστρέψει στα καθήκοντά τους και 13 έχουν σκοτωθεί.

Παράλληλα, η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε ότι στο Ιράν έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 1.900 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί 20.000, ενώ οι απώλειες αυξάνονται και σε άλλες χώρες της περιοχής, όπως ο Λίβανος, το Ιράκ και το Ισραήλ.

Διπλωματικές κινήσεις, ρωσική εμπλοκή και σοκ στις αγορές

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ συζήτησε με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί την πιθανότητα πολιτικής και διπλωματικής διευθέτησης της σύγκρουσης, όπως ανακοίνωσε η Μόσχα, κάνοντας λόγο για λύση βασισμένη στο διεθνές δίκαιο και στα «νόμιμα συμφέροντα» των χωρών της περιοχής.

Η πολεμική κλιμάκωση συνεχίζει να επηρεάζει άμεσα και την παγκόσμια οικονομία. Η παράλυση της κίνησης στο στενό του Ορμούζ έχει ενισχύσει τους φόβους για την παγκόσμια προσφορά ενέργειας, με το WTI να κινείται κοντά ή και πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και το Brent να έχει ξεπεράσει τα 112 δολάρια, ενώ αναλυτές προειδοποιούν ότι οι τιμές παραμένουν εξαιρετικά ευμετάβλητες όσο δεν διαφαίνεται αποκλιμάκωση.

