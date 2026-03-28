Μέση Ανατολή: H Υεμένη μπαίνει στον πόλεμο – «Πύραυλο κατά του Ισραήλ εκτόξευσαν οι Χούθι», λέει ο IDF

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν λίγο πριν τις 6 το πρωί (ώρα Ελλάδας) ότι εντόπισαν την εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τις λακωνικές ανακοινώσεις, εντόπισαν «την εκτόξευση ενός πυραύλου από την Υεμένη εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ».

Τα «συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση της απειλής», πρόσθεσαν προτού δώσουν το ελεύθερο στους κατοίκους να βγουν από τα καταφύγια περίπου ένα τέταρτο αργότερα.

🚨Sirens sounding in southern Israel due to a ballistic missile attack from Yemen.



This marks the first attack by the Iran-backed Houthis on Israel in the current war. pic.twitter.com/3cgUmizZp4 — Israel War Room (@IsraelWarRoom) March 28, 2026

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, σειρήνες ήχησαν γύρω από την Μπερ Σεβά και την περιοχή κοντά στο κύριο πυρηνικό ερευνητικό κέντρο του Ισραήλ για τρίτη φορά κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Παρασκευή προς το Σάββατο.

«Αναχαιτίστηκε με επιτυχία»

Σε νέα ανακοίνωσή τους οι IDF έκαναν γνωστό πως ο βαλλιστικός πύραυλος που εκτόξευσαν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι εναντίον του νότιου Ισραήλ αναχαιτίστηκε με επιτυχία από την αεράμυνα, σύμφωνα με τις IDF. Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Οι Χούθι είναι σύμμαχοι της Τεχεράνης, ανήκουν σε αυτόν που το Ιράν αποκαλεί «άξονα της αντίστασης», όπως και η Χεζμπολά του Λιβάνου, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς και σιιτικές ένοπλες παρατάξεις στο Ιράκ.

Καμία ανακοίνωση από τους Χούθι

Σε αντίθεση με τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου και ένοπλες ομάδες στο Ιράκ, οι Χούθι δεν έχουν κάνει επίσημη ανακοίνωση για συμμετοχή στον πόλεμο.

Μέχρι στιγμής, οι Χούθι δεν έχουν αναλάβει την ευθύνη, αλλά η αναφορά έρχεται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση των ανταρτών της Υεμένης ότι είναι έτοιμοι να επέμβουν στρατιωτικά αν άλλες χώρες συμμετάσχουν στον πόλεμο ή αν η Ερυθρά Θάλασσα χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις κατά του συμμάχου τους.

«Είμαστε έτοιμοι»

«Είμαστε έτοιμοι για απευθείας στρατιωτική επέμβαση σε περίπτωση νέας συμμαχίας με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν (…), διεξαγωγής επιθετικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν ή οποιαδήποτε μουσουλμανικής χώρας από την Ερυθρά Θάλασσα (…) και σε περίπτωση συνέχισης της κλιμάκωσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας», είπε χθες ο Γιαχία Σάρια, εκπρόσωπος των Χούθι για τις στρατιωτικές υποθέσεις.

Το κίνημα ανταρτών, που ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης, είχε εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κατά τη διάρκεια του πολέμου ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, από το 2023 ώς το 2025.

Οι επιθέσεις των Χούθι με πυραύλους και drones είχαν παραλύσει τη διεθνή ναυσιπλοΐα στη θαλάσσια οδό αυτή στρατηγικής σημασίας, που χρησιμοποιεί σήμερα κυρίως η Σαουδική Αραβία ώστε να εξάγει το πετρέλαιό της αποφεύγοντας το στενό του Χορμούζ, το οποίο έχει κλείσει ουσιαστικά το Ιράν αφότου εξαπολύθηκε ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντίον του στα τέλη του Φεβρουαρίου.

Διαβάστε επίσης:

