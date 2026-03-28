Περάσαμε το παρά πέντε – Σε οριακό σημείο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή για την παγκόσμια ασφάλεια

Όταν τα γεγονότα εξελίσσονται ταχύτατα, ο κόσμος δεν μπορεί να παρακολουθήσει τις εξελίξεις. Τρομάζει και φοβάται όταν οι βόμβες είναι χιλιάδες και οι ηγεσίες εμφανίζονται αδύναμες να αποτρέψουν το χειρότερο. Φτάνουμε στο σημείο όπου τα πράγματα μπορεί να μην έχουν γυρισμό. Το μόνο που μένει: Η κοινωνία να σταθεί στα πόδια της και με σθένος να φωνάξει «Φτάνει πια».

Όταν η διεθνής κοινότητα αποφάσισε να δημιουργηθούν δύο κυρίαρχα κράτη στην Παλαιστίνη, οι Άραβες επιτέθηκαν στο Ισραήλ και ηττήθηκαν. Οι Παλαιστίνιοι που δεν συμφωνούσαν με τη δημιουργία του Ισραήλ έχασαν το μεγαλύτερο μέρος των εδαφών που προέβλεπαν οι συμφωνίες ως παλαιστινιακή επικράτεια.

Πολλές οι συγκρούσεις Ισραήλ, Αράβων, Παλαιστινίων. Όλα χάθηκαν μετά το Όσλο. Η Παλαιστινιακή Αρχή θεωρεί ως τον μεγαλύτερο αντίπαλό της τη Χαμάς. Καμία αποτελεσματική ενδοπαλαιστινιακή προσέγγιση για δημιουργία παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Η Χαμάς και άλλες ακραίες παλαιστινιακές ομάδες θεωρούν προδότες την Παλαιστινιακή Αρχή. Συνέχισαν να θεωρούν ότι το Ισραήλ δεν δικαιούται να υπάρχει. Οι συγκρούσεις με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι συνεχείς, με θύματα και τραυματίες μεταξύ των αμάχων. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ επί μισόν αιώνα αγωνίζονται να εξαφανίσουν το Ισραήλ και η Τεχεράνη να ανατρέψει τις ηγεσίες στα αραβικά κράτη και τις δυναστείες στον Κόλπο.

Το Ισραήλ, αδιαφορώντας για τις αποφάσεις του ΟΗΕ, απορρίπτει μονομερώς τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, θεωρεί αναξιόπιστη την Παλαιστινιακή Αρχή και ανακαλύπτει διαύλους επικοινωνίας με τη Χαμάς, που δημιουργεί αυθαίρετη διαφορετική διοίκηση στη Λωρίδα της Γάζας πατώντας στο γεγονός της εκλογικής της νίκης, αποτέλεσμα που δεν δέχθηκαν η Παλαιστινιακή Αρχή και η διεθνής κοινότητα.

Όταν επιτυγχάνεται διεθνής συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν, η διάδοχη κατάσταση στις ΗΠΑ υπό τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο Τραμπ θεωρεί ότι δικαιούται να καταστρέψει ό,τι επέτυχε στο θέμα αυτό η αμερικανική διοίκηση υπό τον Πρόεδρο Ομπάμα. Η απόσυρση των ΗΠΑ από την JCPOA και οι κυρώσεις Τραμπ που επιβάλλονται διεθνώς δημιουργούν μία αμήχανη και πολιτικά ανάπηρη Ε.Ε. αποδυναμώνοντας τον ΟΗΕ και τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας στο ελεγκτικό έργο επί της Τεχεράνης.

Το Ιράν εκμεταλλεύεται τις διεθνείς αδυναμίες, αποφεύγει επιδεικτικά τον διεθνή έλεγχο, απαγορεύει στους διεθνείς επιθεωρητές να εισέλθουν στην επικράτειά του και στους χώρους που πρέπει να ελεγχθούν προχωρώντας παράνομα στον εμπλουτισμό ουρανίου. Κοροϊδεύει ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης κάθε συνομιλητή στα κράτη που δείχνουν ανοχή παρά τις ιρανικές απειλές για καταστροφή του Ισραήλ.

Οι προκλήσεις συνεχίζονται ακυρώνοντας τις Συμφωνίες του Αβραάμ, που επέτυχε η κυβέρνηση Τραμπ, και την προσέγγιση Σαουδικής Αραβίας – Ιράν, που προέκυψε με κινεζική διαμεσολάβηση. Το Ομάν επίσης εξαντλεί όλα τα διπλωματικά μέσα που διαθέτει μέχρι και την τελευταία στιγμή στη Γενεύη για να αποφευχθεί η κοινή επιχείρηση Ισραήλ – ΗΠΑ στην Τεχεράνη.

Να υψώσουμε φωνή

Τα πάντα ανατρέπονται από την ισχύ του πολέμου. Καθημερινά προστίθενται νεκροί, τραυματίες, καταστροφές, οικονομικές ανησυχίες και κλιμακώνεται ταχύτατα η ενεργειακή κρίση. Αναλυτές, κυβερνήσεις, στρατηγικοί επαΐοντες μετράνε τη δύναμη πυρός, εικάζουν το μέγεθος των οπλοστασίων, στοιχηματίζουν στη διάρκεια της σύγκρουσης και στις στρατιωτικές δυνατότητες όσων εμπλέκονται στον πόλεμο και όσων παρέχουν πληροφορίες, ώστε τα χτυπήματα να είναι πιο καταστροφικά με περισσότερους νεκρούς.

Άμαχοι, κυρίως παιδιά, δολοφονούνται καθημερινά, αλλά σε μία περίεργη συγκυρία σοκ νοιώθουμε για το σχολείο που βομβαρδίστικε στο Ιράν και όχι για τις καταστροφές, τα θύματα σε κάθε πόλη και χωριό που πέφτουν πύραυλοι, τα κομμάτια της αναχαίτισής τους και οι παράνομες βόμβες από τις κεφαλές διασποράς που σκοτώνουν αδιάκριτα σε μεγάλη περιφέρεια όποιον καθυστέρησε λίγα δευτερόλεπτα να μπει στο καταφύγιο. Για λίγα δευτερόλεπτα, τόσες ζωές.

Έφτασε η στιγμή να φωνάξουμε όλοι εμείς καλώντας τους ηγέτες του κόσμου:

● Να τερματίσουν αμέσως τον πόλεμο.

● Να διαθέσουν κάθε μέσο και τεχνολογία για να μην περνά κανένας πύραυλος.

● Να υποχρεώσουν τους εμπόλεμους να αναγνωρίσουν το δικαίωμα στους Παλαιστίνιους, στους Ισραηλινούς, στους Ιρανούς να ζήσουν με ασφάλεια, να υπάρχουν στο έδαφος που τους ανήκει.

● Να ξεκινήσουν τις διαδικασίες εφαρμογής των αποφάσεων του ΟΗΕ και των ελέγχων της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, ώστε να μην χρειαστεί συνέχεια των επιχειρήσεων ακόμη και στο Ορμούζ ή των χερσαίων επεμβάσεων για να κατασχεθούν 410 κιλά εμπλουτισμένου (60%) ουρανίου. Ο κίνδυνος επιχειρήσεων για απομάκρυνση πυρηνικών υλικών ενέχει υψηλότατο συντελεστή κινδύνου για την περιοχή και τους ανθρώπους, άμαχους και ένστολους.

● Να αποφεύγουν δηλώσεις που θεωρούν ότι δεν υπάρχει πλέον χρόνος και πολιτική βούληση για την εφαρμογή των αποφάσεων του ΟΗΕ για διευθέτηση του Παλαιστινιακού, της κρίσης με το Ιράν, της ελευθεροπλοΐας.

● Να στηρίξουν το έργο των διεθνών οργανισμών και της Ε.Ε. ώστε η διεθνής κοινότητα να νιώσει ξανά ότι το σύστημα συνολικής αποτροπής ενδυναμώνεται και επανέρχεται ισχυροποιημένο παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις ηγετών, που το απαξιώνουν για να επιβάλουν τις αυταρχικές και αναθεωρητικές τους απόψεις.

● Να υποστηρίξουν αμέσως τις επιχειρήσεις αμυντικής αλληλεγγύης, ώστε οι εμπόλεμοι να αντιληφθούν την παγκόσμια αντίδραση στα εγκλήματα που διαπράττουν.

● Να κατανοήσουν οι πάνοπλοι εχθροί ότι η συνολική αξιοποίηση όλων των διεθνών μέσων και δυνατοτήτων μπορεί να τους «κλειδώσει» και να τους καταστήσει τεχνολογικά «άοπλους και γυμνούς».

Η αδυναμία του Ιράν να πλήξει αποτελεσματικά τους πολεμικούς στόχους που επιλέγει, με αποτέλεσμα να σκοτώνονται άμαχοι, και να στέλνει επιδεικτικά βαλλιστικούς πυραύλους στα 4.000 χιλιόμετρα για να καταρριφθεί ο ένας στη διαδρομή και ο άλλος να μην φθάσει στον στόχο δείχνει οπλοστάσιο μεγάλου βεληνεκούς, αλλά και επικίνδυνη απόγνωση.

Ταυτοχρόνως επιχειρησιακά εικάζεται η έλλειψη στοιχείων ακριβούς βολής, αλλά και πιθανή διαπίστωση ενός τέλους που πλησιάζει. Το Ιράν στράφηκε κατά πολλών, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται ανεκτικοί στις υπερβολές ενός καθεστώτος, που πλέον ελέγχεται από ισχυρούς φρουρούς και αποδυναμωμένους θρησκευτικούς καθοδηγητές.

Το ισχυρό ελληνικό μήνυμα

Τη φωνή της κοινωνίας μας μεταφέρει στα κέντρα των διεθνών αποφάσεων η ελληνική κυβέρνηση διά του υπουργού Εξωτερικών και κυρίως διά του πρωθυπουργού. Η ένταση της φωνής μας χάνεται όταν δημιουργείται μία αδικαιολόγητη αντιπαράθεση όχι μόνο για την αποδοχή του αιτήματος της Σαουδικής Αραβίας για την παρουσία ελληνικής αντιαεροπορικής δύναμης στο πλαίσιο της στρατηγικής και ΝΑΤΟϊκής μας συνεργασίας, αλλά και για

● την αξία προσαρμογής μας στις διεθνείς μας υποχρεώσεις,

● την ετοιμότητα να ηγηθούμε στα θέματα εμπορικής ναυτιλίας,

● τη διατήρηση της εικόνας μας ως μίας σταθερής και αποτελεσματικής δημοκρατίας.

Οι άκαιρες προσωπικές δηλώσεις υπουργών για θέματα που σχετίζονται με την εμφάνιση επισκεπτών στη χώρα μας, ενώ υπάρχει σχετική νομοθεσία που εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες της Ε.Ε., η επίμονη προσπάθεια πολιτικών κομμάτων να αναδείξουν μία θεσμικά αδύναμη χώρα την ώρα που η Δικαιοσύνη ερευνά ή δικάζει υποθέσεις, τα δήθεν αφελή και αθώα ερωτήματα για τη συμπεριφορά του Ιράν, που ορισμένοι θεωρούν ότι δεν προκαλούσε με τις επιλογές του και την παρεμβατική συμπεριφορά του, θολώνουν την εικόνα της πραγματικότητας.

Η Ελλάδα εκφράζει τις αγωνίες των Ελλήνων πολιτών με τον καλύτερο τρόπο, όπως επιβεβαιώνεται από τη διεθνή απήχηση που έχουν οι απόψεις σε πολιτικό, οικονομικό και γεωστρατηγικό πλαίσιο.

Οι συνεργασίες με τη Σαουδική Αραβία, τις χώρες του Κόλπου και της βόρειας Αφρικής, οι δίαυλοι επικοινωνίας ακόμη και με κράτη που συνεχίζουν να μας ανταγωνίζονται, καθώς και η άσκηση της θρησκευτικής διπλωματίας, με τις επιλογές του υπουργείου Εξωτερικών, μετριάζουν την ένταση που δημιουργείται από τοποθετήσεις που δεν εκφράζουν την επίσημη ελληνική θέση.

Σίγουρα κανένας κοινοβουλευτικός σχηματισμός δεν προκρίνει, την κρίσιμη στιγμή των εξαιρετικών διεθνών προκλήσεων, να εμπλεκόμαστε σε αντιπαραθέσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πολυπολιτισμικότητά μας, όσο δεν παραβιάζεται το Σύνταγμα, είτε αφορούν τη Συνθήκη της Λωζάννης (Μπεκτασήδες της Θράκης), είτε σε ενδυματολογικές απαιτήσεις, που επιβάλλονται από θρησκευτικές επιλογές.

Η ευκαιρία της Ε.Ε.

Οι δυνατότητες παγκόσμιας συσπείρωσης για αντιμετώπιση διεθνών προκλήσεων δεν αποτελούν άγνωστο πεδίο για τη διεθνή κοινότητα. Ασκήθηκε αποτελεσματική κοινωνική πίεση για το Βιετνάμ, τον τερματισμό του Ψυχρού Πολέμου, το γκρέμισμα του «Τείχους του Βερολίνου», τον περιορισμό των πυρηνικών, τον έλεγχο των χημικών και βιολογικών οπλοστασίων, την αναγνώριση του Ολοκαυτώματος και διαφόρων γενοκτονιών.

Η Ε.Ε. έχει την ευκαιρία να συντονιστεί, να αναδιοργανωθεί, να λάβει ταχύτερα αποφάσεις και να παγιοποιήσει όσα αποφασίστηκαν με την αφορμή της ιρανικής κρίσης για ενιαία άμυνα, αλληλεγγύη και εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Οι λαοί της Ευρώπης δεν ανέχονται στρατιωτικές εισβολές, προσαρτήσεις εδαφών, βιασμό των θεμελιωδών αρχών του διεθνούς δικαίου, αυταρχισμούς που θέτουν σε κίνδυνο την ευρωατλαντική ασφάλεια και σταθερότητα.

Αρκεί οι ηγέτες να ακούσουν με περισσότερη ευαισθησία την κοινωνία και να ενσκήψουν στις δομημένες προτάσεις που προσφέρουν κοινωνικο-οικονομική υπεραξία, περιορίζοντας το πολιτικό και γεωστρατηγικό κόστος.

* Ο Θεόδωρος Ι. Θεοδώρου είναι πρέσβης ε.τ.

