ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 18:38
Ομάδα ιρανών χάκερ παραβίασε το email του διευθυντή του FBI και ανήρτησε υλικό στο διαδίκτυο

Χάκερ που συνδέονται με το Ιράν ανέλαβαν δημόσια την ευθύνη για παραβίαση προσωπικών emails του διευθυντή του FBI Κας Πατέλ, δημοσιεύοντας φωτογραφίες του διευθυντή της ομοσπονδιακής αστυνομίας και άλλα έγγραφα στο διαδίκτυο.

Στον ιστότοπό τους, η Handala Hack Team αναφέρουν ότι ο Πατέλ «θα βρει τώρα το όνομά του ανάμεσα στη λίστα των θυμάτων που έγιναν στόχος χακαρίσματος που στέφτηκε με επιτυχία».

Ένας αξιωματούχος του υπουργείου Δικαιοσύνης επιβεβαίωσε ότι το email του Πατέλ είχε παραβιαστεί και δήλωσε ότι το υλικό που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο φαίνεται ότι είναι αυθεντικό.

Η Handala, η οποία αυτοαποκαλείται ομάδα φιλοπαλαιστινίων άγρυπνων χάκερ, θεωρείται από δυτικούς ερευνητές ως μία από τις πολλές που χρησιμοποιούνται από μονάδες κυβερνο-κατασκοπείας της ιρανικής κυβέρνησης.

Η Handala ανέλαβε πρόσφατα την ευθύνη για την παραβίαση του παρόχου ιατρικών συσκευών και υπηρεσιών Stryker με έδρα το Μίσιγκαν στις 11 Μαρτίου, ισχυριζόμενη ότι διέγραψε ένα τεράστιο σύνολο εταιρικών δεδομένων.

