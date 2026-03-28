Πόλεμος στη Ουκρανία: «Μετωπική» Ρούμπιο – Ευρωπαίων στη G7 για τη Ρωσία

Σύγκρουση στη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της G7, όταν η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, ζήτησε από τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, να ξεκαθαρίσει πότε οι ΗΠΑ θα σκληρύνουν τη στάση τους απέναντι στη Ρωσία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Axios, προκλήθηκε οξεία αντίδραση μπροστά στους συμμάχους υπουργούς Εξωτερικών, σε μια αντιπαράθεση που ανέδειξε τη δυσπιστία ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τρεις πηγές που ήταν παρούσες στη συνεδρίαση, η έντονη αντιπαράθεση ξέσπασε στη διάρκεια συζήτησης για την Ουκρανία. Η Κάγια Κάλας, η οποία έχει σκληρή στάση απέναντι στη Ρωσία και είναι πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας, επέκρινε τις ΗΠΑ επειδή δεν έχουν αυξήσει την πίεση προς τη Μόσχα.

Κατά τις ίδιες πηγές, υπενθύμισε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει, πριν από έναν χρόνο, πως αν η Ρωσία υπονόμευε τις αμερικανικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, οι ΗΠΑ θα έχαναν την υπομονή τους και θα προχωρούσαν σε περισσότερα μέτρα κατά του Κρεμλίνου.

«Έχει περάσει ένας χρόνος και η Ρωσία δεν έχει μετακινηθεί», είπε η Κάγια Κάλας στον Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με τις πηγές, τονίζοντας: «Πότε θα εξαντληθεί η υπομονή σας;».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Μάρκο Ρούμπιο έδειξε εμφανώς ενοχλημένος, απαντώντας: «Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να τελειώσει ο πόλεμος. Αν νομίζετε ότι μπορείτε να το κάνετε καλύτερα, προχωρήστε. Εμείς θα παραμερίσουμε». Ο Ρούμπιο είπε, επίσης, ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να μιλήσουν και με τις δύο πλευρές, αλλά στην πράξη βοηθούν μόνο τη μία πλευρά, δηλαδή την Ουκρανία, με όπλα, πληροφορίες και άλλη υποστήριξη.

Προσπάθεια καταλαγής

Ύστερα από αυτή τη φορτισμένη στιχομυθία, αρκετοί Ευρωπαίοι υπουργοί που βρίσκονταν στην αίθουσα, παρενέβησαν για να πουν ότι εξακολουθούν να θέλουν οι ΗΠΑ να συνεχίσουν τη διπλωματική προσπάθεια ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία, σύμφωνα με μία πηγή. Ακόμα, δύο πηγές ανέφεραν ότι στο τέλος της συνεδρίασης ο Μάρκο Ρούμπιο και η Κάγια Κάλας είχαν μια σύντομη κατ’ ιδίαν συνομιλία, σε μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι.

«Ήταν μια ειλικρινής ανταλλαγή απόψεων, γι’ αυτό ακριβώς υπάρχει η διπλωματία», δήλωσε αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο Axios. Ωστόσο, εκπρόσωπος της Κάγια Κάλας αρνήθηκε να σχολιάσει. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνεδρίαση της G7, ο Μάρκο Ρούμπιο αρνήθηκε ότι υπήρξαν εντάσεις ή επικρίσεις.

«Αυτές οι συναντήσεις είναι πολύ συχνά για να ευχαριστήσουν την Αμερική για τον ρόλο που παίξαμε – και για την εκτίμηση προς τον διαμεσολαβητικό ρόλο που προσπαθήσαμε να παίξουμε σε αυτόν τον πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Κανείς εκεί δεν φωνάζει ή δεν υψώνει τη φωνή του ή δεν λέει κάτι αρνητικό», είπε.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίζονται εδώ και μήνες ανήσυχοι για τις ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στην Ουκρανία και στη Ρωσία, οι οποίες διεξάγονται με πρωτοβουλία των ΗΠΑ. Ο πόλεμος στο Ιράν ενίσχυσε αυτή την ανησυχία στην Ευρώπη, ιδιαίτερα μετά τις εξαιρέσεις που έδωσαν οι ΗΠΑ ώστε να επιτραπεί η πώληση ρωσικού πετρελαίου, το οποίο διατίθεται πλέον σε ολοένα και υψηλότερες τιμές.