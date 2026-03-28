Χούθι: Ποιοι είναι οι αντάρτες της Υεμένης – Η σχέση με το Ιράν και ο ρόλος τους στις θαλάσσιες οδούς

Οι Χούθι, η σιιτική ένοπλη οργάνωση από την Υεμένη που στηρίζεται από το Ιράν, εξελίσσονται σε κρίσιμο παράγοντα για την πορεία του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς η πιθανή πλήρης εμπλοκή τους απειλεί να ανοίξει νέο μέτωπο και να βαθύνει την ενεργειακή και γεωπολιτική κρίση.

Ποιοι είναι οι Χούθι

Οι Χούθι, επίσημα «Ansar Allah» (Υποστηρικτές του Θεού), είναι μια ένοπλη πολιτικοθρησκευτική οργάνωση που εκπροσωπεί κυρίως τη σιιτική μειονότητα των Ζαϊντί στην Υεμένη και αναδείχθηκε στη δεκαετία του 1990 στο βόρειο τμήμα της χώρας. Το κίνημα πήρε το όνομά του από τον ιδρυτή του, Χουσεΐν αλ-Χούθι, ενώ σήμερα ηγείται ο αδελφός του, Αμπντούλ‑Μαλίκ αλ‑Χούθι, και ελέγχει μεγάλο μέρος του πυκνοκατοικημένου βορειοδυτικού τομέα και την πρωτεύουσα Σανάα.

Η οργάνωση αυτοχαρακτηρίζεται μέρος του «άξονα αντίστασης» υπό την ηγεσία του Ιράν, μαζί με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο και τη Χαμάς, με κοινό αφήγημα την αντίσταση σε ΗΠΑ, Ισραήλ και Δύση. Σύμφωνα με αναλυτές, οι Χούθι ξεκίνησαν ως θρησκευτικό/κοινωνικό κίνημα αντίδρασης στην αυξανόμενη σαουδαραβική επιρροή στην Υεμένη και στη συμμαχία της πρώην κυβέρνησης με τις ΗΠΑ, πριν μετατραπούν σε πλήρως στρατιωτικοποιημένη δύναμη που ελέγχει κρατικούς θεσμούς και διεξάγει έναν πολύχρονο εμφύλιο πόλεμο.​

Ο «κρυφός άσσος» του Ιράν

Διεθνή μέσα και think tanks χαρακτηρίζουν τους Χούθι «ευθυγραμμισμένους με το Ιράν» και μέρος της περιφερειακής στρατηγικής της Τεχεράνης, με την Τεχεράνη να τους παρέχει τεχνογνωσία, όπλα και πολιτική στήριξη, χωρίς όμως να τους ελέγχει απόλυτα. Η οργάνωση έχει αναπτύξει ικανό οπλοστάσιο πυραύλων και drones, με το οποίο έχει πλήξει στόχους στη Σαουδική Αραβία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και, μετά το 2023, πλοία σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες του πλανήτη.

Μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, οι Χούθι εξαπέλυσαν σειρά επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναντίον εμπορικών και ναυτικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στο στενό Μπαμπ αλ‑Μαντέμπ, δηλώνοντας ότι στοχεύουν πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ και απαιτώντας κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Οι επιθέσεις αυτές προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση στις παγκόσμιες μεταφορές, αναδρομολόγηση πλοίων γύρω από την Αφρική και άνοδο του κόστους ναυτιλίας και ασφάλισης, με τις ΗΠΑ και συμμάχους να απαντούν με αεροπορικά πλήγματα κατά Χούθι στόχων στην Υεμένη.

Πώς επηρεάζει τον πόλεμο η εμπλοκή τους

Σύμφωνα με πρόσφατες αναλύσεις για το «υεμενίτικο μέτωπο του πολέμου», η πλήρης εμπλοκή των Χούθι στον σημερινό περιφερειακό πόλεμο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «κρυφός άσος» για τον άξονα Ιράν–συμμάχων, διευρύνοντας τη σύγκρουση σε τρία βασικά επίπεδα.

Πρώτον, οι επιθέσεις σε εμπορική ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα και στο Μπαμπ αλ‑Μαντέμπ μπορούν να εντείνουν την ήδη σοβαρή ενεργειακή κρίση, καθώς, με τα Στενά του Ορμούζ υπό πίεση από το Ιράν, η μεταφορά πετρελαίου και LNG μεταφέρεται όλο και περισσότερο μέσω της εναλλακτικής διαδρομής προς τη Διώρυγα του Σουέζ.

Δεύτερον, η δυνατότητα των Χούθι να πλήξουν στρατιωτικές βάσεις και ενεργειακές υποδομές στον Κόλπο προσθέτει ένα ακόμη στρώμα πίεσης προς τις ΗΠΑ και τους εταίρους τους, αυξάνοντας τον κίνδυνο άμεσων αμερικανικών και νατοϊκών επιχειρήσεων στην Υεμένη.

Τρίτον, η απειλή για νέο «μέτωπο» στη νότια είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας περιπλέκει κάθε διπλωματική προσπάθεια αποκλιμάκωσης, καθώς τα μεγάλα ναυτιλιακά και εισαγωγικά κράτη (ΕΕ, Κίνα, Ασία) ασκούν πλέον μεγαλύτερη πίεση για λύση, όχι μόνο λόγω Γάζας ή Ιράν, αλλά και λόγω του κόστους και της ανασφάλειας στο παγκόσμιο εμπόριο.

Σε πρόσφατη δήλωση που μετέφερε το Reuters, ανώτερο στέλεχος των Χούθι υποστήριξε ότι η οργάνωση είναι «πλήρως στρατιωτικά έτοιμη, με όλες τις επιλογές στο τραπέζι» και «έτοιμη να μπει στον πόλεμο αν χρειαστεί», επιβεβαιώνοντας ότι η απόφαση για κλιμάκωση θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις στο μέτωπο Ιράν–ΗΠΑ–Ισραήλ. Η προοπτική μιας τέτοιας εμπλοκής ενισχύει τους φόβους για έναν πολυμέτωπο περιφερειακό πόλεμο, όπου η Υεμένη και οι θαλάσσιες οδοί γύρω από την Αραβική Χερσόνησο θα μετατραπούν σε κεντρικό πεδίο αντιπαράθεσης.

