Εύβοια: Μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τραυματισμένου αναβάτη Enduro

Δύσκολη επιχείρηση διάσωσης σημειώθηκε, το απόγευμα της Κυριακής (29/3), στην Εύβοια, όταν ένας αναβάτης Enduro τραυματίστηκε στο όρος Πιξαριά ύστερα από πτώση σε δύσβατο μονοπάτι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το eviathema.gr, οι Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα στην τοποθεσία Δυτικό Κοτρόνι κοντά στη Λάρκο, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον μοτοσικλετιστή που έχασε τον έλεγχο και χτύπησε στο πόδι κατά τη διάρκεια αθλητικής διοργάνωσης.

Λόγω του εξαιρετικά απόκρημνου εδάφους, η προσέγγιση του σημείου από τα σωστικά συνεργεία έγινε με μεγάλη δυσκολία.

Η κινητοποίηση των Αρχών στην Εύβοια

Για να φτάσουν στο σημείο του ατυχήματος, το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο 700 μέτρων, οι ομάδες διάσωσης χρειάστηκε να πεζοπορήσουν για περίπου δύο ώρες. Στην προσπάθεια συμμετείχαν άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας, καθώς και εθελοντές από τα κλιμάκια των Ψαχνών και του Μαντουδίου. Επίσης, σημαντική ήταν η βοήθεια από άλλους αναβάτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο βουνό και έσπευσαν να συνδράμουν τους πυροσβέστες.

Οι διασώστες παρείχαν αμέσως τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία, τοποθετώντας νάρθηκα στο πόδι του για να ακινητοποιηθεί το κάταγμα. Στη συνέχεια, ο μοτοσικλετιστής διακομίσθηκε με φορείο μέχρι τη βάση του βουνού, στην Εύβοια, σε μια επιχείρηση που απαιτούσε προσεκτικούς χειρισμούς λόγω της μορφολογίας του εδάφους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ο άνδρας είχε πλήρη επαφή με το περιβάλλον. Μετά την ολοκλήρωση της κατάβασης, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για την περαιτέρω ιατρική του περίθαλψη.

