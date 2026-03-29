Οργή Πλακιά, Ντόλκα για την ύβρη Μάνεση: Στο ΟΑΚΑ να πας όταν χάσεις τα παιδιά σου και θα ψάχνεις το δίκιο σου

Την οργή των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών προκάλεσε το …χιουμοράκι του Νίκου Μάνεση για τις συνθήκες κάτω από τις έγινε η έναρξη της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών.

Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις για το φιάσκο και τις συνθήκες χάους, οργής και βαθιάς αμφισβήτησης, που επικράτησαν στη Λάρισα, ο δημοσιογράφος είπε στην εκπομπή του με μια δόση ειρωνείας: «Δεν έχουμε μεγαλύτερη αίθουσα αυτή την περίοδο και δεν είναι διαθέσιμο και το Ολυμπιακό Στάδιο, τι να κάνουμε…».

Το απόσπασμα της εκπομπής του Σαββάτου, που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκάλεσε τις οργισμένες αντιδράσεις του Νίκου Πλακιά και της Μαρίας Ντόλκα.

«Όταν κάποιος σας ρωτήσει τι σημαίνει η λέξη αλήτης δείξτε τον συγκεκριμένο. Γέμισε σάλια το στούντιο του. Μην φοβάσαι θα ξαναέρθει ο Πρωθυπουργός να τον ρωτήσεις που θα πάει διακοπές. Εγώ δεν είμαι σαν τους συνεργάτες σου που τους ειρωνεύεσαι όλη την ώρα. Στο ΟΑΚΑ να πας όταν χάσεις τα παιδιά σου και θα ψάχνεις το δίκιο σου. Αλλά!!! Ποιος να σε ακολουθήσει, το πολύ πολύ εκείνος που σε έφτυσε τότε με το μηχανάκι, αλλά πλέον θα είναι πολλοί τώρα που θα σε φτύνουν», απάντησε στον δημοσιογράφο ο Νίκος Πλακιάς, που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στα Τέμπη.

Στο ΟΑΚΑ να πας… — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) March 28, 2026

Οργισμένη ήταν η αντίδραση και της Μαρίας Ντόλκα, μητέρας της αδικοχαμένης Αναστασίας Παπαγγελή. «Μάνεση κλειστό το στόμα σου, δεν είσαι άξιος να κάνεις καν αναφορά στη δίκη που θα δικαστούν όσοι δολοφόνησαν την Αναστασία την Παπαγγελη, black χιούμορ να κάνεις στα παιδιά σου κ όταν μιλάς για αυτά. Όχι για την Αναστασία μου. Το Ολυμπιακό στάδιο δεν φτάνει για τον πόνο του γονιού… Μην μιλάς ,είσαι λίγος….», έγραψε στο Facebook.

«Ζητώ ταπεινά συγγνώμη, το παίρνω πίσω»

Ο Νίκος Μάνεσης επιχείρησε να αμβλύνει τις αντιδράσεις, αναφέροντας στην εκπομπή του σήμερα Κυριακή: «Επειδή καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται και δεν θέλω να δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Να γίνει άμεσα η δίκη και εκείνοι οι οποίοι έφταιξαν να πάνε στη φυλακή με τη χειρότερη ποινή. Εχθές κάνοντας black humor είπα ότι δεν είναι διαθέσιμο το Ολυμπιακό Στάδιο, αν αυτό ενοχλεί, ζητώ ταπεινά συγγνώμη, το παίρνω πίσω».

