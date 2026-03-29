search
ΚΥΡΙΑΚΗ 29.03.2026 17:14
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Αστυνομικές επιχειρήσεις σε οικισμούς σε Ίλιον, Ασπρόπυργο, Αχαρνές και Ελευσίνα – Κατασχέθηκαν ναρκωτικά και όπλα

ASTYNOMIA OMADA Z

Ειδικές αστυνομικές επιχειρήσεις σε οικισμούς στις περιοχές του Ιλίου, του Ασπροπύργου, των Αχαρνών και της Ελευσίνας σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στις 24 και 26 Μαρτίου 2026, από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής.

Σκοπός των ευρείας κλίμακας επιχειρήσεων, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στις εν λόγω περιοχές.

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Δ.Α.Ο.Ε., της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε. και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων, σε οικία στην περιοχή του Ιλίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 6 κιλά και 235 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

– 452,4 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

– 414 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,

– μικροποσότητα κοκαΐνης,

– πιστόλι,

– όπλο κρότου,

– γεμιστήρας,

– 16 φυσίγγια,

– 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

– σιδερογροθιά,

– ρουχισμός με τα διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας,

– χειροπέδες,

– 4 βεγγαλικά,

– 5 κινητά τηλέφωνα και

– 3 ρολόγια χειρός μεγάλης αξίας.

Συνολικά, ελέγχθηκαν 293 άτομα και βεβαιώθηκαν παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για έλλειψη άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση κράνους, για μη χρήση ζώνης κ.α.

Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 6 οχήματα και αφαιρέθηκαν 12 άδειες ικανότητας οδήγησης και 11 άδειες κυκλοφορίας.

Επιπλέον, συνελήφθη άτομο σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Τέλος, σε βάρος του ενοίκου του διαμερίσματος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

google_news_icon

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dolofonia11 (1)
marinella
roxy_danai_barka
POSEIDONOS NEW
pierrakakis 77- new
Δείτε όλες τις ειδήσεις
iisous-nazaret-new
akylas-new
polemos_mesi_anatoli
oikonomou-tsipras111
antetokounbo
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

