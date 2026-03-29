ΚΥΡΙΑΚΗ 29.03.2026 15:12
29.03.2026 14:32

Ηράκλειο: Η στιγμή που ο δράστης πυροδοτεί τον εμπρηστικό μηχανισμό έξω από καφετέρια (Video)

Με γυμνά χέρια πυροδότησε τον αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό έξω από καφετέρια επί της λεωφόρου Παπαναστασίου ο νεαρός δράστης, όπως αποτυπώνεται και στο επίμαχο βιντεοληπτικό υλικό. 

Προσεγγίζει το κατάστημα εστίασης, κρατώντας στα χέρια το γυάλινο μπουκάλι με το εύφλεκτο υγρό, πάνω στο οποίο έχει προσαρμόσει με μονωτική ταινία ένα πυροτέχνημα. 

Το τοποθετεί στο έδαφος, σκύβει και το πυροδοτεί, με τον ίδιο να τρέχει προς το δρόμο, ενώ περνούν αυτοκίνητα. Ο δράστης φοράει αθλητικά παπούτσια και στο κεφάλι την κουκούλα του φούτερ. Όπως μπορείτε να δείτε και στο βίντεο που δημοσιεύει το Cretalive.gr, με την πυροδότηση, δημιουργήθηκε ένα πύρινο «σιντριβάνι», με τον δράστη να το βάζει στα πόδια. Τα δευτερόλεπτα που προσπαθεί να πυροδοτήσει τον μηχανισμό, ρίχνει και κάποιες ματιές προς το δρόμο λόγω της κίνησης των οχημάτων που περνούν.

Όπως έγραψε νωρίτερα το Cretalive.gr, ο αυτοσχέδιος μηχανισμός δεν λειτούργησε όπως πιθανότατα είχε σχεδιαστεί. Το πυροτέχνημα προκάλεσε μόνο μια σύντομη καύση, χωρίς να επεκταθεί η φωτιά ή να προκληθούν υλικές ζημιές. Δεν αποκλείεται μάλιστα το ενδεχόμενο αστοχίας υλικού.

Παρά την αποτυχημένη έκβαση, η ενέργεια χαρακτηρίζεται ως κακόβουλη και αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα από τις αρχές. Η Ελληνική Αστυνομία και ειδικότερα η Ασφάλεια Ηρακλείου έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνες για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνονται καταθέσεις μαρτύρων και εξετάζεται διεξοδικά το βιντεοληπτικό υλικό, με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη. Εξάλλου, υπάρχει αισιοδοξία ότι θα βρεθούν αποτυπώματα και γενετικό υλικό δεδομένου ότι δεν φορούσε προστατευτικά γάντια.

