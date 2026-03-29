Πάτρα: Στο νοσοκομείο ανήλικη υπό την επήρεια αλκοόλ – Δύο συλλήψεις

Δικογραφία για παράβαση μέτρων προστασίας ανηλίκων σχημάτισαν οι Αρχές σε βάρος υπεύθυνου και ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που επέτρεψε και πούλησε αλκοόλ σε ανήλικη 15 ετών.

Σύμφωνα με το tempo24.news, η ανήλικη βρέθηκε υπό την επήρεια μέθης σε πεζόδρομο της Πάτρας και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για νοσηλεία.

Οι αστυνομικοί σχημάτισαν δικογραφία και κατά της μητέρας της για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Πατρών.

