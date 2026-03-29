Θάνατος 82χρονου στη Θεσσαλονίκη: Για παράλειψη προσφοράς βοήθειας κατηγορείται 77χρονη

Στη σύλληψη της 77χρονης συζύγου ενός ηλικιωμένου που εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του, στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, για παράλειψη προσφοράς βοήθειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 82χρονος φαίνεται ότι ήταν για έξι ώρες πεσμένος στο σπίτι, χωρίς να του παρασχεθεί βοήθεια. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της 77χρονης συζύγου του και σήμερα η ίδια βρέθηκε ενώπιον της εισαγγελέως. Μετά από διαταγή της τελευταίας, η 77χρονη επέστρεψε στην Ασφάλεια Χαλκηδόνας, με δικογραφία για παράλειψη προσφοράς βοήθειας. Αύριο θα καθίσει στο Αυτόφωρο και επίσης με την κατηγορία της παραβίασης για πάνω από μία φορά του περιοριστικού όρου που της είχε επιβληθεί τον περασμένο Ιανουάριο, κατά την πρώτη της σύλληψη, όταν οι αρχές της είχαν επιβάλλει να μην προσεγγίζει το σύζυγό της σε απόσταση μικρότερη των 50μ. (τότε είχε γίνει καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία).

Στις 26 Μαρτίου 2026 είχε συλληφθεί ξανά η 77χρονη εκ νέου, και είχε καθίσει στο εδώλιο με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και για την παραβίαση του περιοριστικού όρου που της είχε επιβληθεί.

Η εισαγγελέας διέταξε την ιατροδικαστική υπηρεσία να εξάγει το πόρισμα της νεκροψίας-νεκροτομής του 82χρονου -που θα γίνει αύριο- μέχρι νωρίς το μεσημέρι για να αποφασιστεί εγκαίρως η ποινική μεταχείριση της 77χρονης.

