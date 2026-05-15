Φορολογικό «ξεσκόνισμα» μέχρι και για διακοπές σε όσους σηκώνουν  «αντάρτικο» στα τεκμήρια

Όποιος ελεύθερος επαγγελματίας αποφασίσει να αμφισβητήσει το τεκμαρτό εισόδημα που του καταλογίζει η εφορία, θα πρέπει πλέον να είναι έτοιμος να ανοίξει σχεδόν ολόκληρη τη ζωή του στον φοροελεγκτικό μηχανισμό. Από τραπεζικούς λογαριασμούς και κρυπτονομίσματα μέχρι ταξίδια, λογαριασμούς ρεύματος και δίδακτρα παιδιών, η ΑΑΔΕ στήνει ένα πολυεπίπεδο σύστημα ελέγχου για όσους επιλέγουν να πουν «ο φόρος που μου βάλατε δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».

Το μήνυμα της φορολογικής διοίκησης είναι σαφές: όποιος ζητά να φορολογηθεί με χαμηλότερο πραγματικό εισόδημα από αυτό που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια, θα πρέπει να αποδείξει εξαντλητικά ότι πράγματι δεν διαθέτει μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα.

Και κάπου εδώ ξεκινά το πραγματικό «ξεσκόνισμα». Οι φορολογικές αρχές δεν θα εξετάζουν μόνο τιμολόγια, αποδείξεις και βιβλία. Το πλέγμα ελέγχου απλώνεται σε κάθε διαθέσιμο οικονομικό στοιχείο: τραπεζικές κινήσεις, ηλεκτρονικές πληρωμές, ασφαλιστήρια συμβόλαια, ακίνητα, οχήματα, ακόμη και δαπάνες που αποτυπώνουν τον τρόπο ζωής του φορολογούμενου.

Στην πράξη, όποιος ενεργοποιεί τη διαδικασία αμφισβήτησης του τεκμαρτού εισοδήματος, μπαίνει αυτόματα σε μια ζώνη αυξημένης επιτήρησης από την ΑΑΔΕ.

Το ενδιαφέρον είναι ότι ο έλεγχος δεν σταματά απαραίτητα στον ίδιο τον επαγγελματία. Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπει ότι στο μικροσκόπιο μπορούν να βρεθούν και πρόσωπα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, εφόσον οι ελεγκτές κρίνουν ότι απαιτούνται πρόσθετες διασταυρώσεις.

Για το 2026, η φορολογική διοίκηση έχει βάλει στόχο να ολοκληρώσει τουλάχιστον 690 τέτοιους ελέγχους. Και μπορεί ο αριθμός να μοιάζει περιορισμένος μπροστά στο σύνολο των επαγγελματιών, ωστόσο στην αγορά υπάρχει η αίσθηση ότι πρόκειται για την αρχή ενός πολύ πιο επιθετικού μοντέλου ελέγχων τα επόμενα χρόνια.

Η διαδικασία ξεκινά μέσα από τη φορολογική δήλωση. Ο επαγγελματίας που διαφωνεί με το τεκμαρτό εισόδημα θα πρέπει να το δηλώσει στους ειδικούς κωδικούς του Ε1 και να ζητήσει επίσημα φορολογικό έλεγχο. Από εκεί και πέρα ανοίγει ένας νέος κύκλος υποχρεώσεων.

Το βασικότερο στάδιο είναι η συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport της ΑΑΔΕ. Το ερωτηματολόγιο αυτό μόνο τυπικό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Οι φορολογούμενοι καλούνται να αποτυπώσουν σχεδόν κάθε πτυχή της οικονομικής τους ζωής.

Η λίστα περιλαμβάνει τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμμετοχές σε εταιρείες, επενδύσεις, θυρίδες, διαθέσιμα μετρητά, ακόμη και κρυπτονομίσματα. Παράλληλα ζητούνται πληροφορίες για έργα τέχνης, συλλογές και άλλα περιουσιακά στοιχεία που ενδέχεται να δείχνουν οικονομική επιφάνεια μεγαλύτερη από αυτή που εμφανίζεται στις δηλώσεις.

Οι ελεγκτές θα εξετάζουν ακόμη και στοιχεία καθημερινής κατανάλωσης. Ρεύμα, νερό, κινητή τηλεφωνία, πιστωτικές κάρτες, ασφάλειες αυτοκινήτων και κατοικιών, δαπάνες για ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια, αθλητικές δραστηριότητες ή διατροφή μπαίνουν πλέον στο κάδρο.

Ακόμη και τα ταξίδια στο εξωτερικό ή οι διακοπές εντός Ελλάδας μπορούν να αξιολογηθούν ως ένδειξη οικονομικής δυνατότητας.

Στην πραγματικότητα, η ΑΑΔΕ επιχειρεί να «χαρτογραφήσει» το πραγματικό επίπεδο διαβίωσης κάθε επαγγελματία που αμφισβητεί τα τεκμήρια. Η λογική του συστήματος είναι ότι η εικόνα της καθημερινότητας μπορεί να αποκαλύπτει περισσότερα από όσα δηλώνει το φορολογικό έντυπο.

Το πιο κρίσιμο, ωστόσο, είναι ότι η διαδικασία αυτή δεν περιορίζεται μόνο στη χρήση 2025. Η φορολογική διοίκηση διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τον έλεγχο και σε προηγούμενα έτη, εφόσον διαπιστωθούν αποκλίσεις ή στοιχεία που δημιουργούν υποψίες.

Με άλλα λόγια, ένας επαγγελματίας που ανοίγει σήμερα τη διαδικασία αμφισβήτησης μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με έναν πολύ ευρύτερο φορολογικό έλεγχο.

Υπάρχει και μια ακόμη κρίσιμη λεπτομέρεια: όποιος δεν συμπληρώσει εγκαίρως το ειδικό ερωτηματολόγιο χάνει αυτομάτως το δικαίωμα αμφισβήτησης του τεκμαρτού εισοδήματος. Η προθεσμία λήγει στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και η ΑΑΔΕ δεν δείχνει διάθεση να αφήσει περιθώρια χαλάρωσης.

Στο οικονομικό επιτελείο υποστηρίζουν ότι το νέο σύστημα στοχεύει κυρίως σε περιπτώσεις υποδήλωσης εισοδημάτων και σε επαγγελματικές κατηγορίες όπου η φοροδιαφυγή παραμένει υψηλή. Στην αγορά όμως πολλοί βλέπουν ένα πλαίσιο που επεκτείνει θεαματικά την πρόσβαση του κράτους στην προσωπική οικονομική εικόνα των φορολογούμενων.

Και αυτό ακριβώς είναι που προκαλεί τη μεγαλύτερη συζήτηση: ότι η αμφισβήτηση του τεκμηρίου μπορεί τελικά να μετατραπεί σε έναν πλήρη οικονομικό ακτινογραφικό έλεγχο, με την εφορία να αποκτά εικόνα όχι μόνο για τα δηλωμένα εισοδήματα, αλλά ουσιαστικά για ολόκληρο τον τρόπο ζωής του φορολογούμενου.

