Ισχυρή κερδοφορία για τη HELLENiQ ENERGY με ώθηση από διύλιση, ηλεκτρική ενέργεια και EnerWave

Σε υψηλά επίπεδα διατηρήθηκε η κερδοφορία της HELLENiQ ENERGY κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τον όμιλο να καταγράφει συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη EBITDA ύψους 293 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 130 εκατ. ευρώ, παρά τη μεγάλη προγραμματισμένη συντήρηση στο διυλιστήριο Ασπροπύργου.

Η διοίκηση του ομίλου εμφανίστηκε αισιόδοξη για τη συνέχεια της χρονιάς, εκτιμώντας ότι το δεύτερο τρίμηνο αναμένεται να κινηθεί σε ακόμη καλύτερα επίπεδα, καθώς το διυλιστήριο του Ασπροπύργου έχει ήδη επανέλθει σε πλήρη λειτουργία και αρχίζουν να αποδίδουν οι επενδύσεις και οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα.

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ανδρέας Σιάμισιης, η επίδοση του τριμήνου στηρίχθηκε κυρίως στη δυναμική των δραστηριοτήτων διύλισης, εφοδιασμού και εμπορίας, αλλά και στην πρώτη πλήρη ενσωμάτωση της EnerWave στα αποτελέσματα του ομίλου.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, εάν δεν είχε προηγηθεί η εκτεταμένη συντήρηση στον Ασπρόπυργο, τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου θα μπορούσαν να προσεγγίσουν ακόμη και τα 400 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ολοκλήρωση των εργασιών χωρίς προβλήματα και εντός χρονοδιαγράμματος, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες τεχνικές παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο διυλιστήριο από την έναρξη λειτουργίας του πριν από περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Η επαναλειτουργία του διυλιστηρίου αναμένεται πλέον να ενισχύσει περαιτέρω την παραγωγική δυναμικότητα του ομίλου, ενώ η διοίκηση σημειώνει ότι τα δύο μεγάλα διυλιστήρια του νότου, σε Ασπρόπυργο και Ελευσίνα, διαθέτουν πλέον καθαρό λειτουργικό ορίζοντα αρκετών ετών μετά την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων συντηρήσεων.

Σημαντικό βάρος δόθηκε και στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στις επιπτώσεις τους στην αγορά ενέργειας. Ο κ. Σιάμισιης αναφέρθηκε στην ανάγκη διαρκούς προσαρμογής των πηγών προμήθειας αργού πετρελαίου, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον όπου παραδοσιακές αγορές και δίοδοι τροφοδοσίας αντιμετωπίζουν περιορισμούς και αυξημένες αβεβαιότητες.

Όπως σημείωσε, ο όμιλος αξιοποίησε τη διεθνή παρουσία του και τις εμπορικές του δυνατότητες για να αντικαταστήσει ποικιλίες αργού και πρώτων υλών, διασφαλίζοντας την ομαλή τροφοδοσία της ελληνικής αγοράς αλλά και των αγορών του εξωτερικού στις οποίες δραστηριοποιείται. Παρά το αυξημένο κόστος, η εταιρεία υποστηρίζει ότι δεν υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις ή προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Σε ό,τι αφορά τη ζήτηση καυσίμων, η διοίκηση εκτίμησε ότι η ελληνική αγορά εμφανίζει ανθεκτικότητα, καθώς δεν έχει καταγραφεί ουσιαστική υποχώρηση στην κατανάλωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, τον Απρίλιο σημειώθηκε περιορισμένη πτώση στους όγκους κατανάλωσης, με τη μείωση στη ζήτηση καυσίμων κίνησης να κινείται σε μονοψήφια ποσοστά.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, όπου η ενσωμάτωση της EnerWave θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του ομίλου. Η νέα καθετοποιημένη πλατφόρμα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου συνεισέφερε 38 εκατ. ευρώ στα συγκρίσιμα EBITDA του πρώτου τριμήνου.

Η διοίκηση υπογράμμισε ότι μέσω της EnerWave ο όμιλος αποκτά ισχυρότερη παρουσία στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο μέσω φυσικού αερίου όσο και μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ παράλληλα δημιουργούνται δυνατότητες για εμπορικές συνέργειες και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών στη λιανική αγορά.

Στο ίδιο πλαίσιο, η HELLENiQ ENERGY επεκτείνει σταδιακά και τις υποδομές ηλεκτροκίνησης, επιχειρώντας να μετασχηματίσει το παραδοσιακό μοντέλο λιανικής πώλησης καυσίμων σε ένα ευρύτερο ενεργειακό οικοσύστημα.

Στον τομέα των υδρογονανθράκων, ο όμιλος εμφανίζεται να προχωρά σε αναδιάταξη του χαρτοφυλακίου του. Μεταξύ των βασικών εξελίξεων που ανακοινώθηκαν είναι η συμμετοχή της Chevron στα νέα θαλάσσια οικόπεδα στον ελληνικό χώρο, με τις πρώτες σεισμικές έρευνες να αναμένονται στα επόμενα τρίμηνα.

Παράλληλα, η διοίκηση επιβεβαίωσε ότι η γεώτρηση στο Βόρειο Ιόνιο, δυτικά της Κέρκυρας, παραμένει στον σχεδιασμό και εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί είτε στο τέλος του 2026 είτε στις αρχές του 2027.

Η εταιρεία προχώρησε επίσης σε αναπροσαρμογή του χαρτοφυλακίου των παραχωρήσεων, επιλέγοντας να επικεντρωθεί στα νέα οικόπεδα και στις περιοχές νοτιοδυτικά της Κρήτης, όπου θεωρεί ότι υπάρχουν μεγαλύτερες προοπτικές για τα επόμενα χρόνια.

Τα διυλιστήρια του ομίλου διαθέτουν συνολική ετήσια δυναμικότητα παραγωγής 16 εκατ. τόνων και καλύπτουν περίπου το 60% της ελληνικής αγοράς καυσίμων, ενώ σημαντικό μέρος της παραγωγής κατευθύνεται σε εξαγωγές προς αγορές της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας.

