ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 02:12
30.03.2026 00:51

Αγρίνιο: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για την επίθεση σε 16χρονο – Χειροπέδες και σε τρεις γονείς

Σε συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία για την επίθεση σε βάρος 16χρονου που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (28/3) στο κέντρο του Αγρινίου.

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι, τα στοιχεία των οποίων είχαν ταυτοποιηθεί, καθώς και τρεις γονείς για παραμέληση εποπτείας. Σε βάρος των ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στη συμβολή των οδών Κύπρου και Ι. Σταΐκου, σε κοντινή απόσταση από την κεντρική πλατεία, όπου ο 16χρονος δέχθηκε επίθεση από ομάδα νεαρών. Κατά πληροφορίες, δέχθηκε χτυπήματα και τραυματίστηκε στο πόδι με αιχμηρό αντικείμενο.

Αρχικά είχαν προσαχθεί έξι άτομα, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθερα, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία εμπλοκής τους. Στη συνέχεια, από την έρευνα της αστυνομίας ταυτοποιήθηκαν τρεις 17χρονοι, οι οποίοι και συνελήφθησαν.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Αγρινίου, καθώς είχε υποστεί αιμορραγία από το τραύμα στο πόδι. Η κατάστασή του, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, δεν προκαλεί ανησυχία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 16χρονος ανέφερε στις αρχές ότι είχε προσωπικές διαφορές με ορισμένα από τα άτομα που του επιτέθηκαν, ενώ αποκλείστηκε το ενδεχόμενο οπαδικών κινήτρων.

Διαβάστε επίσης:

Νάξος: Εντοπίστηκαν οστά σε παραλία του νησιού

Λάρισα: Απείλησε με οπλισμένο ψαροντούφεκο οδηγό λεωφορείου μετά από καυγά

Καλλιθέα: Τρελή καταδίωξη ύποπτου οχήματος από την αστυνομία – Επιχείρησε να εμβολίσει περιπολικό (Video)

peripoliko111
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για την επίθεση σε 16χρονο – Χειροπέδες και σε τρεις γονείς

farantouris nikolas – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νίκος Φαραντούρης: Σταλινικοί που με διέγραψαν πριν δύο μήνες, τώρα με συκοφαντούν

pakistan iran
ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Ανακοίνωσε ότι θα φιλοξενήσει συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν ενώ συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί

panagios tafos ierousalim
ΚΟΣΜΟΣ

Ένταση για τον Πανάγιο Τάφο: Καταγγελίες ΕΕ, απολογία Νετανιάχου και διεθνείς αντιδράσεις

Iran-Khamenei
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: «Ο θάνατος του Χαμενεΐ “σπρώχνει” το Ιράν στη χρήση πυρηνικών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
iisous-nazaret-new
LIFESTYLE

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

plakias_manesis_ntolka
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή Πλακιά, Ντόλκα για την ύβρη Μάνεση: Στο ΟΑΚΑ να πας όταν χάσεις τα παιδιά σου και θα ψάχνεις το δίκιο σου

akylas-new
MEDIA

Eurovision 2026: Σε ποια θέση βρίσκεται ο Akylas με το «Ferto» στα στοιχήματα (Video)

polemos_mesi_anatoli
ΚΟΣΜΟΣ

Φουντώνουν οι φλόγες του πολέμου στη Μέση Ανατολή: Αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές κοντά στα Στενά του Ορμούζ - Πλήγματα σε ενεργειακές και βιομηχανικές υποδομές, όλες οι εξελίξεις

PSARIANOS_VOULI
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Τελικά ήταν η μόνο εκταφή που έγινε»: Νέο ρεσιτάλ χυδαιότητας Ψαριανού για Τέμπη και Κωνσταντόπουλο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

