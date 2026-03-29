ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 00:32
29.03.2026 23:04

Λάρισα: Απείλησε με οπλισμένο ψαροντούφεκο οδηγό λεωφορείου μετά από καυγά

leoforeio-larisa11

Στη Λάρισα, ένας 78χρονος άνδρας φέρεται να απείλησε με ψαροντούφεκο οδηγό αστικού λεωφορείου, προκαλώντας αναστάτωση στους υπόλοιπους επιβάτες, αλλά και τους περαστικούς που έγιναν θεατές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, το περιστατικό σημειώθηκε, όταν ο οδηγός του λεωφορείου ζήτησε από τον ηλικιωμένο να μετακινήσει το όχημά του, καθώς εμπόδιζε τη διέλευση. Ο 78χρονος προσπαθούσε να εισέλθει στο γκαράζ του σπιτιού του, όμως άλλο όχημα είχε μπλοκάρει τον δρόμο, γεγονός που τον εξόργισε και τον οδήγησε σε έντονη αντιπαράθεση με τον οδηγό.

Ο οδηγός του λεωφορείου περιέγραψε τη στιγμή της έντασης λέγοντας: «Φύγε σε παρακαλώ, κάνε στην άκρη, τι είναι αυτά που λες;». Ο ηλικιωμένος φέρεται να απάντησε «Δεν φεύγω, τώρα θα δεις» και, σύμφωνα με την περιγραφή, άνοιξε το πορτ μπαγκάζ βγάζοντας ένα ψαροντούφεκο, το οποίο στόχευσε προς το μέρος του οδηγού. «Από εμένα θα τη βρεις», πρόσθεσε, όπως ανέφερε ο οδηγός.

Οι επιβάτες αντέδρασαν έντονα, φωνάζοντας «τι είναι αυτά που κάνεις», με τον οδηγό να επισημαίνει ότι πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό στην επαγγελματική του πορεία. Ο 78χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων. Στη συνέχεια, αφέθηκε ελεύθερος.

