Καλλιθέα: Τρελή καταδίωξη ύποπτου οχήματος από την αστυνομία – Επιχείρησε να εμβολίσει περιπολικό (Video)

Σκηνές βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (28/3) στην Καλλιθέα, όταν οδηγός αυτοκινήτου αγνόησε σήμα της αστυνομίας να σταματήσει, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει άγρια καταδίωξη σε κεντρικούς δρόμους.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας καταγράφονται το εμπλεκόμενο λευκό αυτοκίνητο, καθώς και οι δύο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που το καταδιώκουν στην περιοχή.

Ο 30χρονος οδηγός έμπαινε ανάποδα σε στενά. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης επιχείρησε να εμβολίσει και τους αστυνομικούς. Στην συνέχεια μαζί με τον συνεπιβάτη μέσα αποφάσισαν να ακινητοποιήσουν το αυτοκίνητο στην περιοχή του Ταύρου.

Βγήκαν από αυτό, άρχισαν να τρέχουν για να εξαφανιστούν και να χαθούν στα στενά της περιοχής τρέχοντας. Ωστόσο, έγιναν αντιληπτοί από τους αστυνομικούς. Έτσι τους καταδίωξαν, τους έπιασαν, τους συνέλαβαν και τους δύο. Στον οδηγό εντοπίστηκε και μικροποσότητα ναρκωτικών πάνω του και φυσικά και οι δύο οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα.

Δυτική Αττική: Κατασχέσεις ναρκωτικών και όπλων σε τέσσερις περιοχές μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση

Κοριτσάκι 4 ετών περιφερόταν μόνο του στο Μαρούσι – Συνελήφθη η μητέρα του

Εύβοια: Μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τραυματισμένου αναβάτη Enduro