search
ΚΥΡΙΑΚΗ 29.03.2026 22:45
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Καλλιθέα: Τρελή καταδίωξη ύποπτου οχήματος από την αστυνομία – Επιχείρησε να εμβολίσει περιπολικό (Video)

Σκηνές βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (28/3) στην Καλλιθέα, όταν οδηγός αυτοκινήτου αγνόησε σήμα της αστυνομίας να σταματήσει, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει άγρια καταδίωξη σε κεντρικούς δρόμους.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας καταγράφονται το εμπλεκόμενο λευκό αυτοκίνητο, καθώς και οι δύο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που το καταδιώκουν στην περιοχή.

Ο 30χρονος οδηγός έμπαινε ανάποδα σε στενά. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης επιχείρησε να εμβολίσει και τους αστυνομικούς. Στην συνέχεια μαζί με τον συνεπιβάτη μέσα αποφάσισαν να ακινητοποιήσουν το αυτοκίνητο στην περιοχή του Ταύρου.

Βγήκαν από αυτό, άρχισαν να τρέχουν για να εξαφανιστούν και να χαθούν στα στενά της περιοχής τρέχοντας. Ωστόσο, έγιναν αντιληπτοί από τους αστυνομικούς. Έτσι τους καταδίωξαν, τους έπιασαν, τους συνέλαβαν και τους δύο. Στον οδηγό εντοπίστηκε και μικροποσότητα ναρκωτικών πάνω του και φυσικά και οι δύο οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3