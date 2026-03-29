Κοριτσάκι 4 ετών περιφερόταν μόνο του στο Μαρούσι – Συνελήφθη η μητέρα του

Ένα 4χρονο κοριτσάκι περπατούσε μόνο του σε δρόμου του Αμαρουσίου το βράδυ του Σαββάτου.

Αρκετοί πολίτες της περιοχής είδαν το κοριτσάκι και ένας διερχόμενος οδηγός όταν αντιλήφθηκε ότι είναι ασυνόδευτο, κάλεσε την αστυνομία.

Μαζί με τους αστυνομικούς εμφανίστηκαν και εκπρόσωποι από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε αρχικά στο Αστυνομικό Τμήμα για λόγους ασφαλείας, ενώ λίγο αργότερα εντοπίστηκε η μητέρα του. Πρόκειται για μια γυναίκα 33 ετών, με καταγωγή από τη Ρωσία, η οποία και συνελήφθη για εγκατάλειψη ανηλίκου.

