ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 13:18
Χανταϊός: Σε καραντίνα στo νησάκι Πίτκερν του Ειρηνικού επιβάτιδα του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius

Σε ένα μικρό βρετανικό νησί στον Ειρηνικό, το Πίτκερν, τέθηκε σε καραντίνα Αμερικανή επιβάτιδα του MV Hondius, του κρουαζιερόπλοιου στο οποίο εντοπίστηκε εστία του χανταϊού.

Η Αμερικανίδα, η οποία είναι ασυμπτωματική, επιβιβάστηκε σε αεροπλάνα και σε πλοίο μετά την αποβίβασή της από το Hondius στη νήσο της Αγίας Ελένης, σύμφωνα με εκπρόσωπο των αρχών του Πίτκερν.

Το MV Hondius, το οποίο αναχώρησε την 1η Απριλίου από την Ουσουάια στην Αργεντινή, σταμάτησε σε πολλά νησιά προτού να κάνει στάση στη νήσο της Αγίας Ελένης στις 22-24 Απριλίου, όπου μεταφέρθηκε από το πλοίο η σορός ενός Ολλανδού, όπως και αποβιβάστηκε η σύζυγος αυτού του εβδομηντάχρονου, προτού πεθάνει και αυτή σε νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής.

«Βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία με τις υγειονομικές αρχές και τη βρετανική κυβέρνηση για τη διαχείριση της κατάστασης», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι προτεραιότητα δίδεται στην υγεία του πληθυσμού.

Καμία πληροφορία δεν έχει δοθεί όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Αμερικανίδα μπορεί να τεθεί σε απομόνωση στο νησί αυτό των περίπου πενήντα κατοίκων, ούτε όσον αφορά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα μπορεί να παραμείνει εκεί.

Κάτοικοι του Πίτκερν, με τους οποίους επικοινώνησε το AFP, είπαν ότι τους συνέστησαν να μην μιλάνε με δημοσιογράφους και να παραπέμπουν τις ερωτήσεις στους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Η επιβάτιδα του Hondius ταξίδεψε πολύ προτού φτάσει στη νήσο Πίτκερν, βρετανική υπερπόντια κτήση. Επιβιβάστηκε σε αεροπλάνο στο Σαν Φρανσίσκο με προορισμό την Ταϊτή, μετά συνέχισε ως τη νήσο Μανγκαρέβα στη Γαλλική Πολυνησία, σύμφωνα με τις πολυνησιακές αρχές.

Από τη Μανγκαρέβα, οι περισσότεροι τουρίστες φτάνουν στο Πίτκερν ταξιδεύοντας για 32 ώρες με ένα από τα φορτηγά πλοία που εξασφαλίζουν τη σύνδεση με το μικρό αυτό βρετανικό νησί στον Ειρηνικό.

Οι αρχές της Γαλλικής Πολυνησίας ανακοίνωσαν ότι η Αμερικανίδα δεν ενημέρωσε τις αρχές για την πιθανή έκθεσή της στον χανταϊό.

Σε αυτήν δεν θα επιτραπεί να εγκαταλείψει τη νήσο Πίτκερν για όσο καιρό «αντιπροσωπεύει έναν κίνδυνο για τους άλλους», σημείωσε η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της αυτήν την εβδομάδα.

Η βρετανική κυβέρνηση διευκρίνισε ότι η γυναίκα δεν παρουσιάζει συμπτώματα, αλλά πρόσθεσε ότι θα υιοθετήσει μια «προσέγγιση πρόληψης».

Στο Πίτκερν υπάρχει μόνον ένα παντοπωλείο, που ανοίγει εν γένει τρεις φορές την εβδομάδα. Τα κοντινότερα νοσοκομεία βρίσκονται στη Γαλλική Πολυνησία, δηλαδή σε απόσταση πάνω από 2.000 χιλιομέτρων στα βορειοδυτικά ή στη Νέα Ζηλανδία, σε απόσταση περίπου 5.300 χιλιομέτρων στα νοτιοδυτικά.

Η εστία του χανταϊού που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius έχει προκαλέσει τρεις θανάτους, ωθώντας αρκετές χώρες να δράσουν για να αποφευχθεί εξάπλωση του ιού.

