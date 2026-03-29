Νάξος: Εντοπίστηκαν οστά σε παραλία του νησιού

Συναγερμός σήμανε τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου (28/3) στη Νάξο, έπειτα από ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής για τον εντοπισμό οστών στη θαλάσσια περιοχή «Μικρή Βίγλα».

Άμεσα στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Λιμεναρχείου Νάξου, τα οποία προχώρησαν στον εντοπισμό και την περισυλλογή τμημάτων οστών από τη συγκεκριμένη περιοχή, όπως αναφέρει το cyclades24.gr.

Τα ευρήματα πρόκειται να αποσταλούν στην αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις και να προχωρήσει η διαδικασία ταυτοποίησης.

