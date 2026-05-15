ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 13:18
15.05.2026 11:34

Εταιρεία στις ΗΠΑ βρήκε τρόπο να αλλάζει τα λάστιχα των αυτοκινήτων μέσω τεχνητής νοημοσύνης (video)

Η τεχνητή νοημοσύνη εισβάλλει σε μία από τις πιο απαιτητικές δουλειές στις ΗΠΑ: την αλλαγή ελαστικών.

Εταιρεία φέρνει την αυτοματοποίηση σε έναν κλάδο που αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις τεχνικών και αυξημένη ζήτηση λόγω της ανόδου των ηλεκτρικών οχημάτων.

Η αλλαγή ελαστικών θεωρείται μια ιδιαίτερα δύσκολη και επίπονη εργασία και οι οδηγοί μπορεί να περιμένουν για αρκετή ώρα. 

Τώρα, η Automated Tire Inc. (ATI), βρήκε τον τρόπο να λύσει και το θέμα… εργατικών χεριών και το θέμα του χρόνου, λύνοντας τα χέρια και των οδηγών.

Ο επιχειρηματίας Αντι Τσαλόφσκι, δημιούργησε και παρουσίασε το SmartBay – ένα ρομποτικό σύστημα που μπορεί να ελέγχει οχήματα, να αλλάζει ελαστικά και να ζυγοσταθμίζει τροχούς με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση.

Πώς λειτουργεί το SmartBay

Το σύστημα SmartBay χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε οχήματος, συλλέγοντας και αναλύοντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν από αντιπροσωπείες και συνεργεία αυτοκινήτων που συνεργάζονται με την ATI.

Το ρομποτικό σύστημα καταλαμβάνει χώρο αντίστοιχο ενός τυπικού συνεργείου και επιτρέπει σε έναν μόνο τεχνικό να επιβλέπει έως και τρεις σταθμούς εργασίας ταυτόχρονα.

Σύμφωνα με τον Τσαλόφσκι, ενώ ένας άνθρωπος χρειάζεται περίπου 75 λεπτά για μια πλήρη εργασία αλλαγής και συντήρησης ελαστικών, το SmartBay μπορεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία σε μόλις 30 λεπτά. 

Αυτό σημαίνει ότι ένας τεχνικός μπορεί να διαχειρίζεται έως και 24 ελαστικά ανά ώρα, έναντι μόλις τεσσάρων ελαστικών σε μία ώρα και 15 λεπτά με τις σημερινές μεθόδους.

Η ATI διαθέτει το σύστημα με μοντέλο μίσθωσης προς αντιπροσωπείες και καταστήματα ελαστικών, με κόστος 4.900 δολάρια τον μήνα – περίπου 60.000 δολάρια ετησίως- ποσό που, σύμφωνα με την εταιρεία, παραμένει χαμηλότερο από το κόστος πρόσληψης ενός έμπειρου τεχνικού, προσφέροντας παράλληλα τριπλάσια αποδοτικότητα.

