Ένταση και φωτιά στις φυλακές Τρικάλων – Κρατούμενοι αντέδρασαν σε απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου

Ένταση σημειώθηκε στην Πτέρυγα Α2 των Φυλακών Τρικάλων μετά από διαδικασία πειθαρχικού συμβουλίου, με αποτέλεσμα να προκληθούν επεισόδια και να εκδηλωθεί μικρής έκτασης φωτιά.

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr, ομάδα κρατουμένων αντέδρασε στην απόφαση, με την κατάσταση να κλιμακώνεται για σύντομο χρονικό διάστημα, πριν αποκατασταθεί η τάξη από το προσωπικό.

