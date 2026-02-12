search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 10:00
12.02.2026 09:06

Ένταση και φωτιά στις φυλακές Τρικάλων – Κρατούμενοι αντέδρασαν σε απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου

12.02.2026 09:06
filakes_trikalon

Ένταση σημειώθηκε στην Πτέρυγα Α2 των Φυλακών Τρικάλων μετά από διαδικασία πειθαρχικού συμβουλίου, με αποτέλεσμα να προκληθούν επεισόδια και να εκδηλωθεί μικρής έκτασης φωτιά.

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr, ομάδα κρατουμένων αντέδρασε στην απόφαση, με την κατάσταση να κλιμακώνεται για σύντομο χρονικό διάστημα, πριν αποκατασταθεί η τάξη από το προσωπικό.

1 / 3