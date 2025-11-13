search
ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 00:53
ΕΛΛΑΔΑ

13.11.2025 00:46

Αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Τρικάλων: Βαρυποινίτης μαχαίρωσε συγκρατούμενό του

13.11.2025 00:46
filaki_ap_file_iran
αρχείου AP

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε εχθές, Τετάρτη 12/11, στις φυλακές Τρικάλων, με έναν βαρυποινίτη να μαχαιρώνει συγκρατούμενό του.

Σύμφωνα με το trikalaopinion.gr, το μεσημέρι της Τετάρτης ένας 28χρονος Αφγανός βαρυποινίτης, επιτέθηκε με αυτοσχέδιο μαχαίρι και τραυμάτισε τρεις φορές στο σώμα 49χρονο συγκρατούμενό του, ελληνικής καταγωγής.

Ο δράστης περιορίστηκε άμεσα από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, ενώ το θύμα διεκομίσθη συνοδεία ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

Εκεί του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια επέστρεψε στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Τρικάλων. 

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων.

