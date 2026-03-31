Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα – Με χειροκροτήματα έφτασε η σορός της, μέχρι τις 13.00 το λαϊκό προσκύνημα (Videos/Photos)

Με χειροκροτήματα έφτασε λίγο πριν τις 8 το πρωί της Τρίτης η σορός της Μαρινέλλας προκειμένου να τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα μέχρι τις 13:00, καθώς στις 14:00 η Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα τη σπουδαία ερμηνεύτρια.

Μαζί με τη σορό της Μαρινέλλας στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών έφτασε η οικογένειά της με τους συγγενείς της να είναι εμφανώς συγκινημένοι.

Μετά την κηδεία, θα ακολουθήσει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ αντί στεφάνων σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας παρακαλείται να γίνουν δωρεές στη “Φλόγα”, Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια.

Έρχεται η ροζ πανσέληνος, η πρώτη της Άνοιξης – Τι συμβολίζει

Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα – Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της στη Μητρόπολη Αθηνών

Σε κρίσιμη κατάσταση ο τραυματίας στου Γκύζη: Φωτιά από έκρηξη φιάλης υγραερίου που καρφώθηκε σε διαμέρισμα



