ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 12:29
31.03.2026 11:13

Εύοσμος: Ασφυκτικό θάνατο «βλέπουν» οι αρχές για την 59χρονη – Λείπουν πράγματα από το σπίτι, στο «μικροσκόπιο» το κινητό της

evosmos_nekri59xroni

Συνεχίζονται οι έρευνες στο θρίλερ με τον θάνατο της 59χρονης, που χθες το μεσημέρι βρέθηκε νεκρή μέσα σε διαμέρισμα στον Εύοσμο, στη Θεσσαλονίκη.

Τη γυναίκα εντόπισαν νεκρή αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, αφού ειδοποιήθηκαν από φίλη της, η οποία δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με την 59χρονη.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές φαίνεται πως ο θάνατος της γυναίκας ήταν ασφυκτικός ενώ φαίνεται πως ήταν νεκρή για τουλάχιστον 12 ώρες πριν τον εντοπισμό της από τις Αρχές.

Υπενθυμίζεται πως η γυναίκα βρέθηκε με ένα λουρί τσάντας τυλιγμένο γύρω από τον λαιμό, ενώ ήταν ημίγυμνη και έφερε πολλαπλά τραύματα στο πρόσωπο.

Το σπίτι ήταν ανάστατο όμως οι Αρχές δεν έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής ίχνη διάρρηξης.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν πως από το διαμέρισμα όπου διέμενε η 59χρονη λείπουν έγγραφα, ένα ρολόι αλλά και μια τσάντα.

Σύμφωνα με το thestival στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και το κινητό της τηλέφωνο, το οποίο βρέθηκε στο σπίτι και έχει σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αργά χθες το βράδυ το πτώμα της γυναίκας μεταφέρθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία προκειμένου να διενεργηθεί η ιατροδικαστική εξέταση η οποία αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους κάτοικος της περιοχής έκανε λόγο για “καλή κοπέλα” αναφερόμενος στην 59χρονη ενώ είπε ότι δεν είχε ακούσει ποτέ φασαρία από το διαμέρισμα της γυναίκας.

Η 59χρονη ζούσε μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, ενώ είχε επιλέξει να αγοράσει την μονοκατοικία στον Εύοσμο για να είναι κοντά σε συγγενικά της πρόσωπα. Τους τελευταίους μήνες φαίνεται πως είχε αρχίσει να ανακαινίζει το σπίτι για το οποίο είχε δώσει προκαταβολή.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

google_news_icon

data centers
Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Εθνικό Πλαίσιο για τα Data Centers – Από τη «Ψηφιακή Αποικία» στη «Στρατηγική Αυτονομία»

pamela_genini_new (1)
Ιταλία: Απόλυτη φρίκη – Βεβήλωσαν τη σορο της Πάμελα Τζενίνι, άγνωστοι έκλεψαν το κεφάλι του νεκρού μοντέλου

cosmotetv_adv
baby_bear
Νεκρό αρκουδάκι σε τροχαίο έξω από την Κοζάνη

kazantzidi-new
Βάσω Καζαντζίδη: «Η Μαρινέλλα ήταν μάνα, αδερφή μου – Με προστάτευσε όταν πέθανε ο Στέλιος (Video)

tired_woman_new
Ποιες δραστηριότητες δυναμώνουν τον εγκέφαλο και προστατεύουν από την άνοια, λίγο πριν πάμε για ύπνο;

synedrio pasok (2)
ΠΑΣΟΚ: Τα τελικά αποτελέσματα της σταυροδοσίας για τη νέα Κεντρική Επιτροπή - Πρώτος ο Λευτέρης Καρχιμάκης

aithousa apostolakis tzakri
Τα όμορφα εκλογικά σενάρια, όμορφα καίγονται, τα σχέδια ΠΑΣΟΚ για Απoστολάκη, Τζάκρη, και οι λίστες της ΚΕ, οι εναλλάξ παρουσίες στην αίθουσα των Τεμπών

war_middle_east_new
Χτύπημα των ΗΠΑ σε αποθήκες πυρομαχικών στο Ισφαχάν - Ανέλαβε την ευθύνη για το τάνκερ το Ιράν, πυραυλικές επιθέσεις σε Τεχεράνη και Τελ Αβίβ - Όλες οι εξελίξεις

iisous-nazaret-new
Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

data centers
pamela_genini_new (1)
cosmotetv_adv
