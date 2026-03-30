Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: 59χρονη εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της – Ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια

Νεκρή στο σπίτι της, μία μονοκατοικία της οδού Αρριανού στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκε μία 59χρονη γυναίκα το απόγευμα της Δευτέρας, 30/3.

Τη γυναίκα αναζητούσε μία φίλη της και, καθώς δεν μπορούσε να την εντοπίσει, κάλεσε την αστυνομία. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο βρήκαν τη σορό της γυναίκας στο κρεβάτι της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival, οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Στο σημείο έχει κληθεί και ιατροδικαστής για την εκτίμηση των συνθηκών θανάτου.

Κακοκαιρία Erminio: Βροχές και καταιγίδες από την Τρίτη – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα – Ο χάρτης του Meteo

Δικαίωση για την Τυχεροπούλου: Το δικαστήριο έκρινε παράνομη την καθαίρεσή της

Τραγωδία στο Βόλο: Ζευγάρι πέθανε με λίγες ώρες διαφορά











