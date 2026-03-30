Τραγωδία στο Βόλο: Ζευγάρι πέθανε με λίγες ώρες διαφορά

Με λίγες ώρες διαφορά πέθανε ζευγάρι στον Βόλο, αφήνοντας πίσω τα τρία παιδιά του.
Η κηδεία της γυναίκας έγινε χθες. Σήμερα το πρωί κατέληξε και ο σύζυγος της, καθώς όπως φαίνεται δεν άντεξε την απώλεια της. Ήταν και οι δύο 54 ετών και κατά τη διάρκεια του γάμου τους απέκτησαν 3 παιδιά, σύμφωνα με το gegonota.
Η κηδεία του άνδρα θα γίνει αύριο, Τρίτη 31 Μαρτίου, στις 11:30 το πρωί, στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Νέας Ιωνίας.
