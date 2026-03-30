Ζωγράφου: Συνελήφθη ο 54χρονος – «Πέθαναν από μόνες τους, δεν ήθελα να μαθευτεί ο θάνατός τους» είπε για τη μητέρα και την αδελφή του (video/photo)

Τη σύλληψη του 54χρονου άνδρα διέταξε ο εισαγγελέας που έχει αναλάβει την υπόθεση, για ανθρωποκτονία κατά συρροή της 91χρονης μητέρας του και της 56χρονης αδελφής του στο διαμέρισμά τους στου Ζωγράφου. Ο συλληφθείς, πάντως, ισχυρίζεται ότι οι δύο γυναίκες πέθαναν από φυσικά αίτια.

Τα πτώματα των δύο γυναικών εντοπίστηκαν το βράδυ της Κυριακής, μετά από καταγγελία συγγενών για το ότι ο 54χρονος μπορεί να έχει βλάψει την μητέρα και την αδελφή του μιας και δεν τις είχαν δει ή ακούσει εδώ και τουλάχιστον τρεις μήνες μήνες.

Η Αστυνομία σπεύδοντας στο μοιραίο σπίτι του Ζωγράφου, βρήκε στο σφραγισμένο δωμάτιο τα πτώματα των γυναικών τα οποία ήταν και σε προχωρημένη σήψη.

Οι έρευνες για την υπόθεση δολοφονίας ξεκίνησαν αστραπιαία. Ο γιος της οικογένειας προσήχθη από την πρώτη στιγμή ενώ λίγες ώρες μετά, η προσαγωγή μετατράπηκε σε σύλληψη.

Ο ίδιος υποστήριξε πως οι δύο γυναίκες πέθαναν από φυσικά αίτια και απλά τοποθέτησε τα πτώματα στο συγκεκριμένο δωμάτιο, γιατί δεν ήθελε να μαθευτεί ο θάνατός τους.

Ισχυρίστηκε μάλιστα στους αστυνομικούς πως οι δύο γυναίκες πέθαναν πριν από 3 μήνες.

Αύριο αναμένεται να γίνει η νεκροψία-νεκροτομή ώστε να αποκαλυφθούν τα αίτια θανάτου τους.

Ο ιατροδικαστής εκτιμά πάντως πως τα πτώματα τοποθετήθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο πριν από τουλάχιστον έναν μήνα.

Το χρονικό της αποκάλυψης

Οι έρευνες των αρχών ξεκίνησαν στις 26 Μαρτίου όταν οικεία πρόσωπα των δύο γυναικών κατήγγειλαν πως είχαν να τις δουν εδώ και μήνες και φοβόντουσαν πως ο 54χρονος τους έχει κάνει κακό.

Στις 28 Μαρτίου και αφού κατέθεσαν για την υπόθεση και τα αδέλφια της ηλικιωμένης μητέρας, αστυνομικοί έσπευσαν στο διαμέρισμα της οδού Κουσίδη στου Ζωγράφου χωρίς να βρίσκουν ανταπόκριση.

Μία ημέρα μετά επέστρεψαν βρίσκοντας τον 54χρονο που ισχυρίστηκε πως οι δύο γυναίκες είχαν μετακομίσει σε άλλο διαμέρισμα. Τους αρνήθηκε μάλιστα την είσοδο στο σπίτι του.

Οι αστυνομικοί μετέβησαν στο δεύτερο σπίτι διαπιστώνοντας πως είναι εγκαταλελειμμένο. Τότε επέστρεψαν στο σπίτι της οδού Κουσίδη και με εισαγγελική εντολή έκαναν έφοδο, βρίσκοντας την πόρτα δωματίου σφραγισμένη με στόκο.

