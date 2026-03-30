ΕΛΛΑΔΑ

30.03.2026 12:46

Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η δίκη της 77χρονης που συνελήφθη μετά τον θάνατο του συζύγου της – Το χρονικό της υπόθεσης

30.03.2026 12:46
Για αύριο αναβλήθηκε η δίκη, στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, της 77χρονης η οποία είχε συλληφθεί μετά τον θάνατο του 82χρονου συζύγου της.

Η 77χρονη κατηγορείται για παραβίαση περιοριστικών όρων που της είχαν επιβληθεί για να μην πλησιάζει τον 82χρονο σύζυγό της μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση η εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ενώ αναμένεται και το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τα ακριβή αίτια του θανάτου του ηλικιωμένου.

Σύμφωνα με το thestival, η ηλικιωμένη παραμένει υπό κράτηση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Το χρονικό

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου από γείτονα ότι κάτι συμβαίνει με τον 82χρονο ο οποίος βρέθηκε πεσμένος και χωρίς τις αισθήσεις του. Ο 82χρονος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν για ώρες πεσμένος ενώ η σύζυγος του υποστήριξε δεν μπορούσε να τον σηκώσει.

Στο σημείο έσπευσε ιατροδικαστής όμως από τη μικροσκοπική εξέταση δεν προέκυψε κάτι και σημερα αναμένεται το πόρισμα της νεκροψίας- νεκροτομής για να βρεθούν τα αίτια και η ακριβής ώρα του θανάτου του.

Η 77χρονη έχει κατηγορηθεί άλλες δύο φορές για κακοποίηση του υπερήλικα συζύγου της με τον οποίο έχουν ένα γιο ηλικίας περίπου 50 χρόνων.

Η 77χρονη έχει κατηγορηθεί άλλες δύο φορές για κακοποίηση του υπερήλικα συζύγου της με τον οποίο έχουν ένα γιο ηλικίας περίπου 50 χρόνων.

Στις 26 Φεβρουαρίου η 77χρονη είχε δικαστεί για ενδοοικογενειακή βία και είχε οριστεί ρητή δικάσιμος ενώ της είχε επιβληθεί ο περιοριστικός όρος να μην πλησιάζει τον 82χρονο, κάτι που δεν τήρησε καθώς ζούσαν μαζί στο ίδιο σπίτι. Μάλιστα ο ηλικιωμένος σύζυγος έλεγε από τότε ότι την είχε ανάγκη για να τον φροντίζει.

Την 25η Μαρτίου ενημερώθηκε η ΕΛΑΣ από γείτονες ότι κάτι γίνεται στο σπίτι του ζευγαριού. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν τη συνέλαβαν όμως σύμφωνα με πληροφορίες ο 82χρονος τηλεφωνούσε στην Αστυνομία ζητώντας να την αφήσουν ελεύθερη προκειμένου να τον βοηθάει.

Τελικώς η 77χρονη παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο, όπου και δικάστηκε για ενδοοικογενειακή ωστοσο αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών και επέστρεψε στο σπίτι παρά το γεγονός ότι είχε παραβιασει τον περιοριστικό όρο που της είχε επιβληθεί την πρώτη φορά.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

