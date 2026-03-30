ΥΠΕΞ: Τα σενάρια που εξετάζονται για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα (video)

Το υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία επεξεργάζεται συνεχώς σενάρια για τη μετάβαση της ελληνικής αντιπροσωπείας στα Ιεροσόλυμα και τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα.

«Όλες οι διαδικασίες βρίσκονται σε διαβούλευση», δήλωσε για το θέμα ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.

Την Τετάρτη αναμένεται να αποφασιστεί πόσοι και ποιοι θα πάνε στα Ιεροσόλυμα για την Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός, ενώ παράλληλα εξετάζεται και ο τρόπος με τον οποίο θα μεταφερθεί στην Ελλάδα.

Μάλιστα, αν η κατάσταση στην περιοχή παραμείνει έκρυθμη, δεν αποκλείεται το Άγιο Φως να έρθει στην Ελλάδα ακόμα και μέσω Αιγύπτου.

Το σίγουρο είναι ότι η αποστολή που θα συνοδεύει το Άγιο Φως θα είναι ολιγομελής, όπως την περίοδο της καραντίνας του κορωνοϊού.

Τέλος, εάν ο εναέριος χώρος είναι «κλειστός», τότε εξετάζονται 2 σενάρια.

Το πρώτο να μεταφερθεί αρχικά οδικώς μέχρι το αεροδρόμιο της Αιγύπτου και απο εκεί να μεταφερθεί αεροπορικώς στο «Ελ. Βενιζέλος»

Το δεύτερο να μεταφερθεί οδικώς στην Ιορδανία, και από το αεροδρόμιο του Αμμάν να φτάσει στην Αθήνα.

Βεβαίως σε όλα αυτά τα σενάρια συνυπολογ’ίζουν και τον χρόνο που απαιτείται για να είναι το Άγιο Φως το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου στην Αθήνα και απο εκεί να μεταφερθεί σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

