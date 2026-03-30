ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 12:42
30.03.2026 11:57

ΥΠΕΞ: Τα σενάρια που εξετάζονται για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα (video)

30.03.2026 11:57
Το υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία επεξεργάζεται συνεχώς σενάρια για τη μετάβαση της ελληνικής αντιπροσωπείας στα Ιεροσόλυμα και τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα.

«Όλες οι διαδικασίες βρίσκονται σε διαβούλευση», δήλωσε για το θέμα ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.

Την Τετάρτη αναμένεται να αποφασιστεί πόσοι και ποιοι θα πάνε στα Ιεροσόλυμα για την Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός, ενώ παράλληλα εξετάζεται και ο τρόπος με τον οποίο θα μεταφερθεί στην Ελλάδα.

Μάλιστα, αν η κατάσταση στην περιοχή παραμείνει έκρυθμη, δεν αποκλείεται το Άγιο Φως να έρθει στην Ελλάδα ακόμα και μέσω Αιγύπτου.

Το σίγουρο είναι ότι η αποστολή που θα συνοδεύει το Άγιο Φως θα είναι ολιγομελής, όπως την περίοδο της καραντίνας του κορωνοϊού.

Τέλος, εάν ο εναέριος χώρος είναι «κλειστός», τότε εξετάζονται 2 σενάρια.

Το πρώτο να μεταφερθεί αρχικά οδικώς μέχρι το αεροδρόμιο της Αιγύπτου και απο εκεί να μεταφερθεί αεροπορικώς στο «Ελ. Βενιζέλος»

Το δεύτερο να μεταφερθεί οδικώς στην Ιορδανία, και από το αεροδρόμιο του Αμμάν να φτάσει στην Αθήνα.

Βεβαίως σε όλα αυτά τα σενάρια συνυπολογ’ίζουν και τον χρόνο που απαιτείται για να είναι το Άγιο Φως το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου στην Αθήνα και απο εκεί να μεταφερθεί σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

Διαβάστε επίσης

Κρήτη: Έξι φορές είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική ο 45χρονος που εισέβαλε γυμνός στην καμπίνα των μαθητριών (video)

Φυλακές Τρικάλων: Απεργία πείνας από δεκάδες κρατούμενους – Καταγγελίες για απάνθρωπες συνθήκες και απορρίψεις αναστολών

Παραμένουν εγκλωβισμένοι στη Γαύδο οι μαθητές από τα σχολεία της Βούλας – Επιστρατεύεται πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού για την επιστροφή τους (video)

12ο ΠΣΕΦ ΦΣΘ: Τρισδιάστατη εκτύπωση εξατομικευμένων φαρμάκων και αυτόματοι απινιδωτές στα φαρμακεία

Θρίλερ στου Ζωγράφου: Μητέρα και κόρη βρέθηκαν νεκρές σε σφραγισμένο δωμάτιο – Προσήχθη ο γιος (video/photo)

Ισχυρός σεισμός 7,3 Ρίχτερ στο Βανουάτου

Νοσοκομείο Νίκαιας: Παράσταση διαμαρτυρίας για το οργανόγραμμα

Το Μαξίμου και οι κάλπες, νέα εξεταστική για υποκλοπές, το ΠΑΣΟΚ πήγε φουλ αντιδεξιά, οι ενωτικοί Σκανδαλίδης, Λαλιώτης, ο ερχομός Τσίπρα και οι κινήσεις του ΑΝΤ1

Οργή Πλακιά, Ντόλκα για την ύβρη Μάνεση: Στο ΟΑΚΑ να πας όταν χάσεις τα παιδιά σου και θα ψάχνεις το δίκιο σου

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ, πέθανε ο Βασίλης Γκούμας

Μέση Ανατολή: Φωτιά σε διυλιστήριο στη Χάιφα μετά από ιρανικό χτύπημα - Πολύνεκρες επιχειρήσεις του IDF στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 12:41
Allwyn Game Time: Η ονειρική ενδεκάδα του Δημήτρη Χατσίδη και το όραμα του για την Εθνική Ελπίδων

ΥΓΕΙΑ

12ο ΠΣΕΦ ΦΣΘ: Τρισδιάστατη εκτύπωση εξατομικευμένων φαρμάκων και αυτόματοι απινιδωτές στα φαρμακεία

ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στου Ζωγράφου: Μητέρα και κόρη βρέθηκαν νεκρές σε σφραγισμένο δωμάτιο – Προσήχθη ο γιος (video/photo)

