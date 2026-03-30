Το Ισραήλ ανοίγει τον Πανάγιο Τάφο μετά τη διεθνή κατακραυγή

Το Ισραήλ θα επιτρέπει στους Χριστιανούς ηγέτες να τελούν λειτουργίες στον Πανάγιο Τάφο, μετά τις διεθνείς αντιδράσεις.

Συγκεκριμένα, το Ισραήλ ανακοίνωσε την υιοθέτηση ενός ειδικού σχεδίου που θα επιτρέψει στους Χριστιανούς θρησκευτικούς ηγέτες να πραγματοποιούν τις λειτουργίες τους στον Ναό του Πανάγιου Τάφου στην Ιερουσαλήμ.

Η απόφαση πάρθηκε μετά τις χθεσινές έντονες διεθνείς αντιδράσεις που προκάλεσε η παρεμπόδιση των θρησκευτικών τελετών.

Η απόφαση ελήφθη από το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ως απάντηση στις επικρίσεις που ακολούθησαν την αποτροπή της συμμετοχής του Λατίνου Πατριάρχη στην Κυριακή των Βαΐων των Καθολικών.

Οι ισραηλινές αρχές τόνισαν ότι οι περιορισμοί ήταν προσωρινοί και σχεδιάστηκαν για να προστατεύσουν τους θρησκευτικούς ηγέτες από τις πρόσφατες πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν στην Ιερουσαλήμ.

Το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ επιβεβαίωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι οι κινήσεις της κυβέρνησης δεν έχουν κακόβουλη πρόθεση, αλλά καθοδηγούνται από την ανάγκη για ασφάλεια. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «τις τελευταίες ημέρες, το Ιράν έχει στοχοποιήσει επανειλημμένα τους ιερούς τόπους των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών στην Ιερουσαλήμ με βαλλιστικούς πυραύλους».

Μάλιστα, σημειώθηκε ότι θραύσματα πυραύλων έπεσαν μόλις μερικά μέτρα μακριά από τον Ναό, γεγονός που οδήγησε τις ισραηλινές αρχές να ζητήσουν προσωρινά από τους πιστούς όλων των θρησκειών να αποφύγουν την προσέλευση στον Ιερό Χώρο για λόγους ασφάλειας.

Η αστυνομία του Ισραήλ είχε νωρίτερα σταματήσει τον καρδινάλιο Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα και τον πατέρα Φραντσέσκο Ιέλπο, γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση ξένων ηγετών. Το γραφείο του Νετανιάχου υπογράμμισε ότι οι ενέργειες αυτές έγιναν αποκλειστικά για την προστασία των θρησκευτικών ηγετών και ότι ήδη ετοιμάζεται ένα οργανωμένο σχέδιο για τις επόμενες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας.

Διεθνείς αντιδράσεις για την παρεμπόδιση της λειτουργίας της Κυριακής των Βαΐων

Η παρεμπόδιση της λειτουργίας της Κυριακής των Βαΐων προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ευρώπη και το Βατικανό. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι χαρακτήρισε την απόφαση «προσβολή προς τους πιστούς», ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν την καταδίκασε ως «παραβίαση του καθεστώτος των ιερών τόπων». Παράλληλα, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ εξέφρασε την υποστήριξή του στους Χριστιανούς της Μέσης Ανατολής, ενώ η Ιταλία κάλεσε τον Ισραηλινό πρεσβευτή για διευκρινίσεις.

Το Λατινικό Πατριαρχείο χαρακτήρισε το περιστατικό ως «σοβαρό προηγούμενο που αγνοεί τις ευαισθησίες δισεκατομμυρίων ανθρώπων», ενώ η γερμανική πρεσβεία και η Αντιπροεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τόνισαν ότι η θρησκευτική ελευθερία πρέπει να παραμένει αδιαπραγμάτευτη.

Μετά από αυτές τις πιέσεις, οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας δεσμεύτηκαν να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα προσκυνήματος για τους θρησκευτικούς ηγέτες κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης Μεγάλης Εβδομάδας.

Την Τετάρτη «κληρώνει» για το Άγιο Φως

Η κυβέρνηση του Ισραήλ προετοιμάζει αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη διεξαγωγή της τελετής Αφής του Αγίου Φωτός, ώστε να φτάσει στους Ορθόδοξους πιστούς χωρίς προβλήματα, παρά την συνεχιζόμενη πολεμική αναταραχή στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τις αρχές, η παρουσία εντός του ιερού χώρου θα περιοριστεί στα 50 άτομα, ενώ θα πρέπει να υπάρχει άμεση πρόσβαση σε καταφύγιο σε περίπτωση επίθεσης. Η είσοδος θα επιτρέπεται μόνο σε όσους διαθέτουν ειδικές άδειες, οι οποίες θα έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων.

Η τελική απόφαση για την πραγματοποίηση της τελετής Αφής του Αγίου Φωτός αναμένεται να ανακοινωθεί την Τετάρτη, 1 Απριλίου, καθώς οι συνθήκες ασφαλείας συνεχίζουν να αξιολογούνται.

